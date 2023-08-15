المؤتمرنت -

رياح وأجواء حارة وأمطار غزيرة في هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية، وهبوب رياح شديدة تسبب اضطراب البحر خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية تتفاوت شدتها بين المتوسطة والغزيرة قد يصحبها البرد أحياناً على محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، الضالع، البيضاء وسهل تهامة.



ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من مرتفعات تعز، لحج، أبين، شبوة، الجوف، مأرب وهضاب حضرموت والمهرة.



وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39- 45 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة بين 33- 41 درجة.



ومن المحتمل هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 30 – 40 عقدة، ورياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها ما بين 15-30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وحسب المركز بلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي في صعدة : 22.0 ملم، حجة : 12.2، صنعاء : 07.0، ذمار : 05.3، المحويت : 04.9، عمران : 02.1، السدة: 02.0ملم.



كما هطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة.



ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والاكثار من شرب السوائل في المناطق المتوقع أن تشهد أجواء حارة إلى شديدة الحرارة.



كذلك حذر المركز الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.