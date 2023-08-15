المؤتمرنت -

أمطار غزيرة وبرد على صنعاء.. الدفاع المدني يطلق تحذير عاجل

تشهد العاصمة صنعاء وضواحيها، في هذه الأثناء هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وحبات البرد، وبدء تدفق السيول.



وحذرت المصلحة في بيان عاجل، من دخول المركبات الى السائلة نتيجة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من العاصمة صنعاء والمناطق المجاورة لها.



كما حذرت من التواجد او العبور من ممرات السيول والمصبات المائية أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها لما يشكل ذلك من خطوره على الحياة.



ودعت المصلحة سائقي المركبات الى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار بسبب تدني مستوى الرؤية.



ودوت صافرات الإنذار في سائلة صنعاء، وسمعت نداءات تحذيرية عبر مكبرات الصوت على إمتداد السائلة لأخذ الحيطة والحذر والخروج منها.