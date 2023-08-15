الثلاثاء, 15-أغسطس-2023 الساعة: 04:23 م - آخر تحديث: 03:20 م (20: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
محمد شنيف.. كبير بإنسانيته وأخلاقه
راسل عمر القرشي
المُفكر الطبيب/ الأصبحي توقف قلبه الكبير عن الخفقان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن شهادة بن حبتور
محمد عبدالمجيد الجوهري
الانفجار الكبير بات وشيكاً
يحيى علي نوري
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - تشهد العاصمة صنعاء وضواحيها، في هذه الأثناء هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وحبات البرد، وأطلق الدفاع المدني تحذير عاجل للمواطنين بالابتعاد عن مجاري السيول

أمطار غزيرة وبرد على صنعاء.. الدفاع المدني يطلق تحذير عاجل

المؤتمرنت -
أمطار غزيرة وبرد على صنعاء.. الدفاع المدني يطلق تحذير عاجل
تشهد العاصمة صنعاء وضواحيها، في هذه الأثناء هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وحبات البرد، وبدء تدفق السيول.

وحذرت المصلحة في بيان عاجل، من دخول المركبات الى السائلة نتيجة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من العاصمة صنعاء والمناطق المجاورة لها.

كما حذرت من التواجد او العبور من ممرات السيول والمصبات المائية أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها لما يشكل ذلك من خطوره على الحياة.

ودعت المصلحة سائقي المركبات الى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار بسبب تدني مستوى الرؤية.

ودوت صافرات الإنذار في سائلة صنعاء، وسمعت نداءات تحذيرية عبر مكبرات الصوت على إمتداد السائلة لأخذ الحيطة والحذر والخروج منها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الاحتلال يواصل اعتقال 170 طفلاً
فنون ومنوعات: فوائد النسيان للإنسان!
عربي ودولي: سقوط طائرة استطلاع صهيونية في غزة
عربي ودولي: الاحتلال يقتحم موقع أثري في سبسطية
أخبار: لجنة مختصة لإزالة صخور آيلة للسقوط على مبانٍ سكنية
رياضة: التعادل السلبي يُنهي مباراة برشلونة وخيتافي
أخبار: بينهم 3 شاغلي وظائف عليا.. إحالة 82 متهماً في قضايا فساد إلى النيابة
محافظات: وفاة طفل غرقاً في بركة مياه بالمحويت
عربي ودولي: غرق مستشار السفير الأوكراني لدى أرمينيا
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب قرب أدنى مستوى
أخبار: النواب يستهجن استضافة حكومة الفنادق للسفير السويدي
أخبار: أمن الراهدة ينفي مزاعم إعلام المرتزقة حول الشيخ الشوافي
أخبار: توقعات بهطول أمطار رعدية وأجواء شديدة الحرارة
أخبار: الكشف عن خطة حكومية للتخفيف من معاناة المواطنين
رياضة: التعادل يحسم قمة تشيلسي وليفربول
مجتمع مدني: لا تهملوا ألم الكتف.. فمؤشراته خطيرة
أخبار: رصد 107 خروقات لقوى العدوان في الحديدة
عربي ودولي: ارتفاع ضحايا "حريق هاواي" إلى 93 قتيلاً
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
أخبار: فلكي يمني: أمطار غزيرة تبدأ بهذا الموعد فاستعدّوا
أخبار: تسليم مواقع 10 مشاريع لمستثمرين في الحديدة
أخبار: صاعقة رعدية تقتل شخص وتصيب 4 في ريمة
أخبار: أمطار وأجواء حارة.. وتحذير من اضطراب البحر
رياضة: لايبزيغ يتوج بكأس السوبر الألماني
رياضة: ريال مدريد يبدأ موسمه بثنائية أمام بلباو
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023