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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ عبدالرحمن علي عبدالمغني، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة عبدالرحمن عبدالمغني

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة عبدالرحمن عبدالمغني
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ عبدالرحمن علي عبدالمغني، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وأشاد رئيس المؤتمر في برقية العزاء التي بعثها إلى نجله خليل عبدالرحمن علي عبدالمغني وإخوانه، وكافة آل عبدالمغني، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وإسهاماته المشهودة في خدمة الوطن بالمجال المالي والاقتصادي من خلال المناصب التي تقلدها والتي كان آخرها وكيلاً مساعداً لقطاع الموازنة لشؤون الحساب الختامي بوزارة المالية.

معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب اهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".








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