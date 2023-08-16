المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر: ابتعدوا عن مجاري السيول والأودية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، البيضاء وسهل تهامة.



ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من مرتفعات لحج، أبين، شبوة، الجوف، مأرب وهضاب حضرموت والمهرة.



في حين يُحتمل أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38- 45 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق الساحلية تتراوح درجات الحرارة بين 33- 40 درجة.



وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 30 ـ40 عقدة ورياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها بين 15-30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ صنعاء : 31 ملم، المحويت : 24.5، ذمار : 10.8، إب : 10.7، تعز : 8.7، السدة: 7.9، حجة : 7.4، صعدة 1.4، صرفيت: 1.4، عمران: 1 ملم.



كما هطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة.



ونصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.



كما حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.