الأربعاء, 16-أغسطس-2023 الساعة: 09:27 م - آخر تحديث: 09:26 م (26: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لقد خسرت جامعة عدن وأبين كلها صديقي البروفيسور/ عبدالله الفضلي
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
محمد شنيف.. كبير بإنسانيته وأخلاقه
راسل عمر القرشي
عن شهادة بن حبتور
محمد عبدالمجيد الجوهري
الانفجار الكبير بات وشيكاً
يحيى علي نوري
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - استمع مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى ردود وإيضاحات نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم

مجلس النواب يستمع إلى ردود حكومية

المؤتمرنت -
مجلس النواب يستمع إلى ردود حكومية
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى ردود وإيضاحات نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، على استفسارات عضو المجلس الدكتور علي الزنم، حول ضم المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لوزارة المالية والذي نفى ذلك في سياق رده.

وفيما يتعلق برده على سؤال عضو المجلس أحمد حاشد، حول قيام وزارة المالية بإيقاف حسابات الوحدات الاقتصادية لدى البنك المركزي بصنعاء، فيما يسمى بقرار الربط الشبكي للوحدات الاقتصادية بوزارة المالية، نفى الدكتور أبو لحوم القيام بهذا الاجراء، في حين عقب عضو المجلس بطلب حضور رؤساء الوحدات الاقتصادية المستهدفة من القرار لتوضيح الموقف القانوني والاقتصادي لتلك الوحدات من هذه القرارات والنتائج المترتبة على ذلك.

وردا على سؤال عضو المجلس محمد البكري، حول المسوغ القانوني لوضع آلية جديدة لتحصيل ضريبة المبيعات، وضريبة القيمة المضافة وضريبة الارباح التجارية والصناعية على بعض السلع المستوردة، أكد أبو لحوم أنه لا توجد رسوم إضافية جديدة وأن الوزارة ملتزمة بالقانون.

وحول عمل دراسة جدوى لموقع مشروع كهرباء الحديدة للطاقة الشمسية ومدى تأثير الكثبان الرملية وزحفها على موقع المشروع ودور وزارة الكهرباء في الدراسة والإعداد لهذا المشروع كونها الجهة المعنية بإنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها في مختلف محافظات الجمهورية أورد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي جملة من المعايير التي تم على ضوئها تشغيل محطة الكهرباء بالطاقة الشمسية - المرحلة الأولى في المشروع الوطني للطاقة المتجددة.. مؤكدا أنه تم تسليم المجلس نسخة من تلك المعايير.

كما استمع المجلس إلى رد وزير الكهرباء على أسئلة عضو المجلس علي أصلع حول قرار تحديد تسعيرة الكهرباء في القطاع الخاص مع أنه لم يتم الالتزام به في مديرية الضحي بمحافظة الحديدة، حيث أكد الوزير أنه تم إحالة تلك المخالفات إلى النيابة.

وفي سياق رده على سؤال أحمد حاشد حول تجاهل وزارة الكهرباء للطلب المقدم من شركة "نمارق" للاستثمار بما فيه من عروض وأسعار تراعي ظروف المواطن اليمني، أوضح الدكتور البخيتي ملابسات وأسباب عدم البت في هذا الطلب، وسلم ملفا بالردود والإيضاحات لرئيس المجلس.

وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب أهمية تجاوز الاختلالات والقصور وتصويب الاخطاء والعمل على تحسين خدمات الكهرباء للمواطنين وبالأسعار المناسبة للتخفيف من معاناتهم.. مشددا على أهمية تعزيز الرقابة الميدانية بهدف تحسين الخدمات.

وقد عقب أعضاء المجلس بعدم اقتناعهم بتلك الردود.. مطالبين بإحالتها الى اللجنة المختصة.

وأقر المجلس إحالة الردود المقدمة من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير الكهرباء والطاقة إلى لجنتي الشؤون المالية والخدمات لدراستها وموافاة المجلس بالنتائج.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: تحذير أممي: "السودان خرج عن السيطرة"
عربي ودولي: 55 قتيلاً جرّاء الاشتباكات في طرابلس الليبية
قضايا وآراء: لقد خسرت جامعة عدن وأبين كلها صديقي البروفيسور/ عبدالله الفضلي
فنون ومنوعات: دعوة لإقتحام منزل عادل إمام.. السبب؟
رياضة: ميسي يقود إنتر إلى نهائي كأس الدوريات
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
أخبار: الأرصاد يحذر: ابتعدوا عن مجاري السيول والأودية
أخبار: الأمين العام يطمئن على صحة الشيخ محمد مراد
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة عبدالرحمن عبدالغني
أخبار: حريق يلتهم منزل مواطن في الروضة بصنعاء
علوم وتقنية: ما الفرق بين العطش والجفاف؟
عربي ودولي: بيونغ يانغ تحذر من حرب نووية وشيكة
أخبار: الحديدة.. 57 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل عبدالله طرموم
فنون ومنوعات: فنان مصري شهير ينقذ 4 أشخاص من الغرق
محافظات: إتلاف 10 أطنان بضائع وأدوية في صنعاء
عربي ودولي: معارك جديدة في الخرطوم ودارفور
رياضة: رأسية فاران تنقذ يونايتد من فخ وولفرهامبتون
اقتصاد: الروبل يقلص خسائره بعد يوم عاصف
أخبار: النواب يحذّر العدوان من الاستمرار في حرمان الشعب من ثرواته
عربي ودولي: الاحتلال يواصل اعتقال 170 طفلاً
أخبار: أمطار غزيرة وبرد على صنعاء.. الدفاع المدني يحذر
أخبار: رياح وأجواء حارة وأمطار غزيرة في هذه المناطق
فنون ومنوعات: فوائد النسيان للإنسان!
عربي ودولي: سقوط طائرة استطلاع صهيونية في غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023