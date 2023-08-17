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المؤتمر نت - اطلعت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب على سير الأداء بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في إطار تنفيذ برنامجها الرقابي الميداني

لجنة برلمانية تطلع على أداء هيئة التأمينات والمعاشات

المؤتمرنت -
لجنة برلمانية تطلع على أداء هيئة التأمينات والمعاشات
اطلعت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب على سير الأداء بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في إطار تنفيذ برنامجها الرقابي الميداني.

وخلال الزيارة استمعت اللجنة برئاسة عزام صلاح، إلى شرح عن البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم والتحديثات التي شهدتها الهيئة في الانتقال من النظام الورقي إلى النظام الآلي.

وناقش اجتماع ضم رئيس وأعضاء اللجنة ورئيس الهيئة إبراهيم الحيفي، ووكيل الهيئة للتسويات عارف العواضي والوكيل المالي والإداري شرف الكبسي، مستوى الأداء والإجراءات التي تمت بشأن النظام الآلي لبيانات المتقاعدين، وبما يكفل حماية حقوقهم وصرف مستحقاتهم.

وثمن رئيس وأعضاء اللجنة الجهود المبذولة من قبل الهيئة وما حققه النظام الآلي من تقدم في مجال أرشفة بيانات المتقاعدين.

وأكد صلاح مواصلة المهام الرقابية للجنة من خلال النزول الميداني إلى مواقع المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الهيئة للاطلاع على سير العمل وتقييم أدائها بما يحقق تنمية موارد الهيئة من تلك المشاريع.








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