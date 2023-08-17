المؤتمرنت -

افتتاح الملتقى العلمي الطلابي الأول لجامعة أبن النفيس

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب اليوم بصنعاء الملتقى العلمي الطلابي الأول الذي تنظمه على مدى أسبوع جامعة أبن النفيس للعلوم الطبية.



وأشاد حازب بإقامة هذا الملتقى العلمي الذي يتضمن مجموعة من الأنشطة العلمية والبحثية التي تخدم الطالب ومسيرته العلمية في الجامعة، وبما تقدمه جامعة ابن النفيس لاختيارها التخصصات الطبية فقط والتركيز على جوانب معينة وفقاً للقدرات المتاحة وحاجات ومتطلبات سوق العمل للوصول إلى الاعتماد الأكاديمي والإبداع والتميز في المجالات المذكورة وضمان الحصول على مخرجات نوعية.



وحث حازب الجامعات على إقامة مزيد من الأنشطة والفعاليات العلمية لطلاب وطالبات الجامعات، بما يسهم في تأهيلهم وتنمية مهاراتهم العلمية والمهنية وتشجيعهم على البحث والابتكار في مختلف المجالات، مباركاً الخطوات والايجابية والنجاحات التي حققتها الجامعة خلال فترة وجيزة منذ تأسيسها، وأن تحذو الجامعات حذو جامعة ابن النفيس بهذه المميزات، مشدداً على الجامعات الاهتمام بالجودة ومعايير الاعتماد الأكاديمي خاصة والجامعات اليمنية على مشارف الاعتراف من الإتحاد الدولي للتعليم الطبي، آملاً اجتياز الامتحان الدولي خاصة وان عمر التعليم العالي في اليمن يتجاوز 52 عاماً ولديه تراكم معرفي وأكاديمي.



من جانبه أوضح رئيس مجلس أمناء جامعة ابن النفيس الدكتور خالد الضرعي أن الملتقى يهدف الى إقامة ندوات ومحاضرات علمية وعرض أبحاث ومشاريع علمية ومعرض المنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل من إنتاج طلاب الجامعة سنة ثانية وثالثة إضافة إلى معرض المجسمات الفنية والمنحوتات لطلبة كلية طب الأسنان، وأن الملتقى يتضمن خمسة أيام علمية ستقام في رحاب الجامعة يحاضر فيها نحو 30 استاذاً جامعياً في مختلف التخصصات الطبية.



وأشار الي عرض 30 بحثاً لأعضاء هيئة التدريس خلال الملتقى نشرت باسم الجامعة في مجلات علمية محكمة عالية التأثير ، بالإضافة الى إقامة معرض للأنشطة الطلابية في مختلف التخصصات تتنوع ما بين فنية وتشكيلية ومجسمات، وكذا معرضاً للمنتجات الدوائية الصيدلانية لعرض نحو 57 منتجاً تجميلاً ودوائياً تم تصنيعها بأيدي طلاب المرحلة الثانية والثالثة من طلاب الصيدلة بالجامعة.



وكان رئيس الجامعة الدكتور عبد السلام دلاق قد استعرض ما حققته الجامعة من انجازات وأن الملتقى يهدف الى تنمية قدرات الطلاب وتشجيعهم على الإبداع والابتكار واكتشاف المواهب في مختلف المجالات، مؤكداً حرص الجامعة على السعي لخلق بيئة تعليمية محفزة ومثمرة من شأنها إكساب الطلاب المهارات اللازمة عبر اقامة ورش ودورات طبية متقدمة لتمكينهم من التفوق وتحقيق المستقبل المنشود، فضلاً عن القيام بمراجعة وإقرار توصيف البرامج والمقررات الدراسية للكليات المختلفة.



تخلل فعالية افتتاح الملتقى إعلان الفائزين بالمنح التنافسية المجانية التي قدمتها الجامعة لـ20 طالباً في مختلف التخصصات، وتكريم وزير التعليم العالي ونائبه وقيادات الوزارة ومجلس الاعتماد الأكاديمي ومركز تقنية المعلومات بدروع الجامعة.



من جانب آخر وضمن فعاليات الملتقى افتتح وزير التعليم العالي معرض المنتجات الصيدلانية الدوائية ومستحضرات التجميل التي تم إنتاجها وفق اعلى المعايير والمواصفات عبر طلاب الجامعة، كما اطلع على معرض المجسمات والتشكيلات الفنية لطلبة كلية طب الأسنان ومراحل أنتاج المجسمات والرسومات والمنحوتات للأسنان وتحويلها إلى أعمال فنية.