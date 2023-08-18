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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، ورياح شديدة إلى نشطة على السواحل تسبب اضطراب البحر، وأجواء حارة على الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة

تحذير من أمطار وأجواء حارة واضطراب البحر

المؤتمرنت -
تحذير من أمطار وأجواء حارة واضطراب البحر
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، ورياح شديدة إلى نشطة على السواحل تسبب اضطراب البحر، وأجواء حارة على الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة قد تصحبها حبات البرد على أجزاء من محافظات شبوة، أبين، البيضاء، لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، ذمار، صنعاء، عمران، المحويت، حجه وصعدة.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، جنوب مارب، غرب الجوف، سهل تهامة والسواحل الغربية.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 30 - 40 عقدة، ونشطة إلى قوية على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 15-30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحسب المركز قد تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 - 44 درجة مئوية، وحارة ورطبة بالمناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة بين 33- 40 درجة.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: صعدة: 75.4 ملم، السدة : 54، ذمار : 35، صرفيت : 12.7، حدة : 11.2، مطار صنعاء : 10.4، إب : 7، المحويت: 1.0ملم .

كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة على اجزاء من محافظات تعز شبوة البيضاء حضرموت مأرب الجوف الضالع وريمة، وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول وكذلك من العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

ودعا الصيادين ومرتادي البحر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.

ونصح المركز بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وخصوصا من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصرا في المناطق المتوقع أن تشهد أجواء حارة وشديدة الحرارة.








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