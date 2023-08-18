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المؤتمر نت - اطلع محافظ صعدة محمد جابر عوض ووكيل المحافظة للشؤون الإنسانية محمد حسين بيضان، على الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول في عدد من الأحياء والعزل في صعدة

وفاة شخصين وتضرر 573 منزلاً جراء الأمطار في صعدة

المؤتمرنت -
وفاة شخصين وتضرر 573 منزلاً جراء الأمطار في صعدة
اطلع محافظ صعدة محمد جابر عوض ووكيل المحافظة للشؤون الإنسانية محمد حسين بيضان، على الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول في عدد من الأحياء والعزل في صعدة.

وبحسب احصائية فرع مجلس الشؤون الإنسانية بالمحافظة، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الأمطار حالتين وثلاث إصابات في منطقة قحزة وتدمير منازلهم بصورة كاملة وتضرر 573 منزلاً ومخيمة في مديريات سحار وصعدة والصفراء.

وخلال الزيارة دعا محافظ صعدة المنظمات والجمعيات إلى التدخل السريع والاستجابة الطارئة لتقديم المساعدات الطارئة للمتضررين ووضع المعالجات بصورة عاجلة.

وشدد على أهمية تجنب المواطنين النازحين وغيرهم لأماكن مجاري السيول أو القريبة منها، وعدم البناء في الوديان أو في مجاري السيول والأمطار.

وحث المحافظ عوض، الجهات المركزية على التعاون مع المحافظة في توفير المعدات والمستلزمات الإيوائية والمبالغ النقدية للمتضررين ليتمكنوا من الاستئجار في أماكن آمنة من السيول والأمطار.

وأشار إلى تدخل السلطة المحلية والمجلس الإنساني وجمعية الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة وشركاء العمل الإنساني، بتوفير المستلزمات الطارئة للمتضررين، وكذا عمل حماية للمخيمات وترميمها وتقديم فرش وحقائب طارئة للمتضررين.

وكان محافظ صعدة دعا لاجتماع طارئ مساء أمس مع المنظمات والمؤسسات بالمحافظة لتنفيذ أعمال استجابة طارئة لأضرار السيول والأمطار، كما نفذوا نزولاً ميدانياً إلى أحفاد بلال في حارة المطلوح التي عانت من غرق بسبب الأمطار والسيول.

ونفذت فرق إنقاذ من المستشفى الجمهوري وجمعية الهلال الأحمر اليمني ومكتب الأشغال بالمحافظة نزولاً إلى الأماكن والمنازل والمخيمات المتضررة لإنقاذ الحالات وتقديم المساعدات الطارئة وتصريف المياه والمجاري.








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