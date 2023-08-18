السبت, 19-أغسطس-2023 الساعة: 12:03 ص - آخر تحديث: 11:55 م (55: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لقد خسرت جامعة عدن وأبين كلها صديقي البروفيسور/ عبدالله الفضلي
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
محمد شنيف.. كبير بإنسانيته وأخلاقه
راسل عمر القرشي
عن شهادة بن حبتور
محمد عبدالمجيد الجوهري
الانفجار الكبير بات وشيكاً
يحيى علي نوري
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ هزاع لهيم اللهيم، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ هزاع اللهيم

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ هزاع اللهيم
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ هزاع لهيم اللهيم، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي.

وأشاد الوهباني في البرقية التي بعثها إلى الشيخ عبدالغني لهيم اللهيم عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بمديرية ريدة، وإخوانه، بمناقب الفقيد والذي كان من الشخصيات الوطنية والاجتماعية التي كان لها إسهامات بارزة في خدمة الوطن والمجتمع ومن الساعين لفعل الخير والصلح بين الناس، كما كان أحد القيادات المؤتمرية النشطة والمخلصة.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته القلبية لأسرة الفقيد وكافة آل اللهيم في مديرية ريدة محافظة عمران بهذا المصاب.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 2400 قتيل جرّاء عنف العصابات في هايتي
أخبار: شهيدان وجريح في قصف سعودي على صعدة
عربي ودولي: اتساع رقعة المعارك في السودان
فنون ومنوعات: فوائد ممارسة الرياضة الصباحية
عربي ودولي: إسقاط مسيّرة أوكرانية استهدفت موسكو
رياضة: ليفربول يتعاقد مع الياباني واتارو إندو
اقتصاد: الذهب ينتعش من أدنى مستوياته في 5 أشهر
أخبار: أعراض غير واضحة لأمراض الكلى
أخبار: تحذير من أمطار وأجواء حارة واضطراب البحر
أخبار: صنعاء.. صرف مرتبات شهر محرم لـ55 ألف مستفيداً
أخبار: وزير النقل يتفقد العملية التشغيلية بميناء الحديدة
محافظات: إزالة بناء ورفع مخلفات السيول بالأمانة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يرتفع بنسبة 0.40%
عربي ودولي: ألف أسير فلسطيني يبدأون إضرابهم عن الطعام
أخبار: 6 غارات ضمن 122 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة
أخبار: افتتاح الملتقى العلمي الطلابي الأول لجامعة أبن النفيس
مجتمع مدني: احذر.. 5 أمراض تقف خلف الأرق المستمر
أخبار: رئيس الوفد الوطني يصل صنعاء برفقة الوفد العماني
عربي ودولي: قوات الاحتلال تقتحم سجن النقب بوحشية
أخبار: لجنة برلمانية تطلع على أداء هيئة التأمينات والمعاشات
اقتصاد: الذهب يهبط لأدنى مستوياته في 5 أشهر
أخبار: الأرصاد يحذر: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق
رياضة: مانشستر سيتي بطلاً لكأس السوبر الأوروبي
أخبار: مباحثات يمنية أممية لاستئناف دعم مشاريع الكهرباء
عربي ودولي: تحذير أممي: "السودان خرج عن السيطرة"
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023