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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة

أمطار وحرارة شديدة.. والأرصاد يدعو إلى توخي الحذر

المؤتمرنت -
أمطار وحرارة شديدة.. والأرصاد يدعو إلى توخي الحذر
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصل حد الغزارة مصحوبة بالبرد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، عمران، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، البيضاء، الضالع، إب، وتعز.

ومن المتوقع كذلك هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات شبوة، المهرة، حضرموت، مأرب، الجوف، ومرتفعات أبين ولحج، وعلى أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية وسهل تهامة.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 30 - 40 عقدة ونشطة إلى نشطة جداً على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 15-25عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحاري والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 43درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة بين 34- 40درجة مئوية.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب: 18.6ملم، صرفيت: 13.2، حدة: 11.2، السدة : 9.8، ريمة: 1.8 ملم، كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، شبوة، البيضاء، حضرموت، مارب، الجوف، الضالع والمحويت.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول وكذلك من العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

ودعا الصيادين ومرتادي البحر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.

ونصح المركز المواطنين بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وخصوصا من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية.








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