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أخبار
المؤتمر نت - منظمة: الامم المتحدة تخلت عن مسؤوليتها تجاه اليمنيين

منظمة: الامم المتحدة تخلت عن مسؤوليتها تجاه اليمنيين

المؤتمرنت -
منظمة: الامم المتحدة تخلت عن مسؤوليتها تجاه اليمنيين
أكدت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، تخلي الأمم المتحدة ومنظماتها، عن مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني وسحب الدعم عن معظم القطاعات الحيوية.

وأوضحت المنظمة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني 19 أغسطس، أن 21.6 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في الوقت الذي يغيب دور الأمم المتحدة ومنظماتها، بل وتخلت عن مسؤولياتها وسحبت الدعم عن معظم القطاعات الحيوية بما فيها القطاع الصحي.

ونوه إلى أن الشعب اليمني يعيش تحت وطأة انعدام الرعاية الصحية والقتل والتشريد والنزوح وتنتهك وتسلب كافة حقوقه التي تدعيها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأشار البيان إلى افتقار الأمم المتحدة للشفافية والمساءلة والنزاهة في مساعدات المنظمات الدولية، مؤكداً ضرورة مشاركة آليات تنفيذ برامج الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن مع حكومة الإنقاذ الوطني لتحقيق الشفافية.

وقالت المنظمة إن "معاناة الشعب اليمني المتزايدة كل يوم تفرض على المجتمع الإنساني مراجعة آليات عمل المنظمات الدولية التي تغيب عن أكثرها الشفافية والنزاهة في تقديم المساعدات الإنسانية".

ولفت إلى تدفق مساعدات إنسانية فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، منذ بداية العدوان من قبل المنظمات الدولية مما ساهم في ارتفاع معاناة الشعب اليمني الذي يتعرض لحرب تجويع من قبل العدوان.

وأفاد البيان بأن هذا العام شهد زيادة منذرة بالخطر فيما يتعلق بالهجمات ضد العاملين في مجال الإغاثة باليمن، مشيراً إلى مقتل عامل إغاثة، فضلاً عن الإصابات، والاختطافات، واحتجاز العاملين في المجتمع الإنساني بالمناطق المحتلة من قبل العدوان.








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