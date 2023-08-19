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المؤتمر نت - أصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس، قراراً تنظيمياً جديداً، ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصه

قرار تنظيمي بقبول عدد من الأشخاص في عضوية المؤتمر

المؤتمرنت -
قرار تنظيمي بقبول عدد من الأشخاص في عضوية المؤتمر
أصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس، قراراً تنظيمياً جديداً، ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصه:

قــــرار رئيـس المــؤتمــر الشعبي العام رقـــم ( 5 ) لسنة 2023م
بـضم أعضـاء الى عضـوية اللـجنة الدائـمة المـحلية

ـ رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :
- بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه .
- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي.

(قــــــــــــــــــرر)

ماده (1) : يُقبل انضمام الأخوة التالية اسماؤهم الى عضوية المؤتمرالشعبي العام وهم :
1- احمد عبدالدائم الطويري. 5- محمود عبدالعليم الحميري.
2- عبدالغني منصور احمد الحميدي. 6- مدين حميد قايد جباح.
3- د.قاسم مقبل سعيد الطويل. 7- محمد علي مهيوب الاسعد.
4- محجب عثمان محجب. /// ///// /////// ////////

ماده (2) : يُـضم المذكورين أعلاه الى عضوية اللجنة الدائمة المحلية.

ماده (2) : يُـعمـل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه.

صـــدر بمقر الأمانة العامة
بتاريخ 3 / 2 / 1445هـ
الموافق 19 / 8 / 2023م

صــادق بـن أميـن ابـوراس
رئـيـس المـؤتــمـر الشعبي العام








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