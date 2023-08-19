المؤتمرنت -

قرار تنظيمي بقبول عدد من الأشخاص في عضوية المؤتمر

أصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس، قراراً تنظيمياً جديداً، ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصه:



قــــرار رئيـس المــؤتمــر الشعبي العام رقـــم ( 5 ) لسنة 2023م

بـضم أعضـاء الى عضـوية اللـجنة الدائـمة المـحلية



ـ رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :

- بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه .

- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي.



(قــــــــــــــــــرر)



ماده (1) : يُقبل انضمام الأخوة التالية اسماؤهم الى عضوية المؤتمرالشعبي العام وهم :

1- احمد عبدالدائم الطويري. 5- محمود عبدالعليم الحميري.

2- عبدالغني منصور احمد الحميدي. 6- مدين حميد قايد جباح.

3- د.قاسم مقبل سعيد الطويل. 7- محمد علي مهيوب الاسعد.

4- محجب عثمان محجب. /// ///// /////// ////////



ماده (2) : يُـضم المذكورين أعلاه الى عضوية اللجنة الدائمة المحلية.



ماده (2) : يُـعمـل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه.



صـــدر بمقر الأمانة العامة

بتاريخ 3 / 2 / 1445هـ

الموافق 19 / 8 / 2023م



صــادق بـن أميـن ابـوراس

رئـيـس المـؤتــمـر الشعبي العام