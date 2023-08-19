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قرار تنظيمي بقبول عدد من الأشخاص في عضوية المؤتمر
أصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس، قراراً تنظيمياً جديداً، ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصه:
قــــرار رئيـس المــؤتمــر الشعبي العام رقـــم ( 5 ) لسنة 2023م
بـضم أعضـاء الى عضـوية اللـجنة الدائـمة المـحلية
ـ رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :
- بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه .
- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي.
(قــــــــــــــــــرر)
ماده (1) : يُقبل انضمام الأخوة التالية اسماؤهم الى عضوية المؤتمرالشعبي العام وهم :
1- احمد عبدالدائم الطويري. 5- محمود عبدالعليم الحميري.
2- عبدالغني منصور احمد الحميدي. 6- مدين حميد قايد جباح.
3- د.قاسم مقبل سعيد الطويل. 7- محمد علي مهيوب الاسعد.
4- محجب عثمان محجب. /// ///// /////// ////////
ماده (2) : يُـضم المذكورين أعلاه الى عضوية اللجنة الدائمة المحلية.
ماده (2) : يُـعمـل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه.
صـــدر بمقر الأمانة العامة
بتاريخ 3 / 2 / 1445هـ
الموافق 19 / 8 / 2023م
صــادق بـن أميـن ابـوراس
رئـيـس المـؤتــمـر الشعبي العام