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قرار تنظيمي بتعيين مستشاراً لرئيس المؤتمر
أصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس، قراراً تنظيمياً بتعيين مستشاراً لرئيس المؤتمر الشعبي العام، ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصه:
قــــرار رئيـس المــؤتمــر الشعبي العام رقـــم ( 4 ) لسنة 2023م
بتعيين مستشاراً لرئيس المؤتمر الشعبي العام.
ـ رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :
1. بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه .
2. ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي.
(قــــــــــــــــــرر)
ماده (1): يُعين الأخ أ.د / عبدالخالق هادي محسن طواف مستشاراً لرئيس المؤتمر الشعبي العام بدرجة رئيس دائره.
ماده (2): يــعمل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه.
صـــدر بمقر الأمانة العامة
بتاريخ: 3 / 2 / 1445هـ
الموافق: 19 / 8 / 2023م
صــادق بـن أميـن ابـوراس
رئـيـس المـؤتــمـر الشعبي العام