المؤتمرنت -

قرار تنظيمي بتعيين مستشاراً لرئيس المؤتمر

أصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس، قراراً تنظيمياً بتعيين مستشاراً لرئيس المؤتمر الشعبي العام، ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصه:



قــــرار رئيـس المــؤتمــر الشعبي العام رقـــم ( 4 ) لسنة 2023م

بتعيين مستشاراً لرئيس المؤتمر الشعبي العام.



ـ رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :

1. بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه .

2. ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي.



(قــــــــــــــــــرر)



ماده (1): يُعين الأخ أ.د / عبدالخالق هادي محسن طواف مستشاراً لرئيس المؤتمر الشعبي العام بدرجة رئيس دائره.



ماده (2): يــعمل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه.



صـــدر بمقر الأمانة العامة

بتاريخ: 3 / 2 / 1445هـ

الموافق: 19 / 8 / 2023م



صــادق بـن أميـن ابـوراس

رئـيـس المـؤتــمـر الشعبي العام