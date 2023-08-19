المؤتمرنت -

صنعاء: تمديد فترة القبول في الجامعات الاهلية حتى سبتمبر

اقر لقاء تشاوري عقد بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين علي حازب تمديد فترة التنسيق والقبول في الجامعات الأهلية للعام الجامعي 1445هـ حتى منتصف شهر سبتمبر القادم 2023م .



وأقر اللقاء الذي ضم قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الاعتماد الأكاديمي ورؤساء الجامعات الأهلية تخفيض معدلات ونسب القبول في جميع التخصصات الطبية وعلومها والهندسية وتكنولوجيا المعلومات والتخصصات الإنسانية والإدارية واعتمادهاً طبقاً لمعدلات العام الجامعي الماضي التي تم اعتمادها آخر مرة.



وأكد الاجتماع أن تمديد فترة التنسيق والقبول وتخفيض المعدلات في الجامعات الأهلية يأتي مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة ونتيجة ضعف الإقبال على مؤسسات التعليم العالي وبناءً على مؤشرات نتائج الثانوية العامة.



وفي اللقاء أكد وزير التعليم العالي، أن انعقاد اللقاء التشاوري يأتي استجابة للطلبات المقدمة من رؤساء الجامعات الأهلية بشأن مناقشة السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي 1445هـ والإشكاليات التي تواجهها والحلول والمعالجات المقترحة.



وقال :" بناءً على تلك المطالبات ودارسة الوضع الراهن لمستوى الإقبال في الجامعات الأهلية ومراعاة لمصلحة الطلاب وأولياء الأمور تم الموافقة على تمديد فترة الإقبال والتنسيق حتى منتصف سبتمبر القادم وكذا تخفيض معدلات القبول وفقاً لمعدلات العام الماضي الأخيرة".



وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة إسراع الجامعات بالإيفاء بمتطلبات الإتحاد الدولي للتعليم الطبي وكذا للإيفاء باستحقاقات مجلس الاعتماد الأكاديمي ومركز تقنية المعلومات والوزارة بالرسوم المستحقة التي عند الجامعات.



وأشار الوزير حازب إلى أهمية الأنشطة الطلابية ودورها في تعزيز الهوية الإيمانية والولاء الوطني والقيم الخُلقية لدى الطلبة والحفاظ على العادات والتقاليد المجتمعية والذوق العام وتحفيزهم على الإبداع والتنافس والتعلم الذاتي واكتساب المعارف والمهارات المختلفة إلى جانب العلوم التخصصية.



من جانبه طالب وكيل الوزارة لقطاع الشئون التعليمية الدكتور غالب القانص الجامعات الأهلية بضرورة الإيفاء بالمتطلبات المالية التي عليها للوزارة ومجلس الاعتماد ومركز تقنية المعلومات للإسهام في تنفيذ المهام الموكلة إليها بالشكل المطلوب.



من جانبه حث رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الهبوب الجامعات التي ذهبت إلى المجلس لنيل الاعتماد الأكاديمي بسرعة استكمال اجراءات الاتفاق الموقع معهم لتقديم الدعم الفني والاستشاري لتلك الجامعات وتأهيلها للحصول على الاعتماد الوطني .



وأكد الدكتور الهبوب أن غاية المجلس السعي لتأسيسي نظم جودة فعالة في الجامعات تؤهلها لنيل الاعتماد الوطني ومن ثم الاعتماد الدولي والاعتراف بالمجلس والذي طال انتظاره.



وأكد ان المجلس بحاجة إلى الإيفاء بمتطلبات الإتحاد الدولي للتعليم الطبي الذي سيزور اليمن قريباً لتقييم أوضاع و برامج جامعتي صنعاء وذمار الطبية وجامعة العلوم والتكنولوجيا بصورة نهائية والتي استكملت جميع الشروط والإجراءات الخاصة بمنحها الاعتراف والاعتماد الدولي.



وفي اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة المساعد الدكتورة إلهام السنباني ، وأمين عام مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور محمد ضيف الله والمدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد حسن عبد الرزاق، قدم رئيس إتحاد الجامعات الأهلية الدكتور يحيى أبو حاتم باسم الجامعات الشكر والعرفان لقيادة الوزارة لتفهمها واستجابتها لطلبات وملاحظات الجامعات الأهلية بشأن تمديد عملية القبول والتسجيل وتخفيض المعدلات نظراً لضعف الاقبال الكبير في الالتحاق بالجامعات الأهلية للعام الجامعي 1445هـ.

