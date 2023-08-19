المؤتمرنت -

الأمين المساعد يعزي بوفاة اللواء اليعري

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام، الشيخ/ عبدالله احمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء /محمد حسين اليعري، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وأشار الأمين العام المساعد الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته العملية في مجال القوات المسلحة، ومواقفه الوطنية الثابتة، دفاعا عن الوطن والثورة والجمهورية والوحدة الوطنية.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الشيخ/ خالد محمد حسين اليعري واخوانه وكافة ال اليعري بمديرية عنس محافظة ذمار، عبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..



" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

