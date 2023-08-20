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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة

الأرصاد يحذر مجدداً: أمطار غزيرة وأجواء حارة

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر مجدداً: أمطار غزيرة وأجواء حارة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات لحج، الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، صنعاء، عمران، حجة، المحويت، سهل تهامة والسواحل الغربية.

ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء، أبين وعدن.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 30 - 40 عقدة، ورياح نشطة إلى قوية على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 15 - 30عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد بأنه من المتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36- 44 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة بين 32 - 42 درجة.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ إب : 16.5 ملم، صرفيت : 12.3، السدة: 7.7، تعز-المطار : 7.2، المحويت : 4.8، الحوبان : 3.1، ريمة : 1.2، الحديدة : 0.3 ملم .

كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حضرموت، لحج، الضالع، ذمار، صنعاء، عمران، حجة، سهل تهامة والسواحل الغربية.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية أثناء هطول الأمطار، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار أو بسبب الضباب ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

ودعا الصيادين ومرتادي البحر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب، محذراً من ممارسة هواية السباحة.

ونصح المركز بالإكثار من شرب السوائل في المناطق المتوقع أن تشهد أجواء حارة وشديدة الحرارة.








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