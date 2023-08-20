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المؤتمر نت - عقدت الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه اجتماعاً لها صباح اليوم الأحد في العاصمة صنعاء، برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون

الهيئة الشوروية للمؤتمر وحلفائه تعقد اجتماعاً لها برئاسة مجيديع

المؤتمرنت -
الهيئة الشوروية للمؤتمر وحلفائه تعقد اجتماعاً لها برئاسة مجيديع
عقدت الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه اجتماعاً لها صباح اليوم الأحد في العاصمة صنعاء، برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر رئيس الهيئة الشيخ عبدالله احمد مجيديع.

وفي الاجتماع نقل الأمين العام المساعد إلى أعضاء الهيئة تحيات رئيس المؤتمر الأخ صادق بن امين ابوراس وإشادته بمواقف وجهود أعضاء الهيئة وانتظامهم في عقد اجتماعاتهم الدورية وحرصهم على أداء مهامهم الوطنية والتنظيمية على أكمل وجه.

واستعرض الأمين العام المساعد للشؤون السياسية أمام الاجتماع آخر التطورات والمسنجدات على الساحة السياسة والوطنية وما تشهده المنطقة من تحولات وتبدلات في المواقف والتحالفات ناهيك عن الصراعات الإقليمية والدولية وانعكاساتها وآثارها السلبية على الأوضاع في اليمن التي لا تزال قوى تحالف العدوان مستمرة في ممارساتها الرامية إلى تنفيذ مخططات تستهدف تمزيق وحدة اليمن وتجزئته واحتلال أراضيه ونهب ثرواته بتعاون وتواطؤ كامل من قبل المرتزقة اليمنيين المؤيدين العدوان وتحالفه.

وشدد مجيديع إلى أنه ورغم خطورة المؤامرات والمخططات التي تستهدف اليمن فإن شعبنا سيواصل معركته في مواجهة المعتدين والمتآمرين ويظل يقاوم هذه المؤامرات والأجندة التي لا تخدم سوى مصالح أعداء اليمن والمعتدين عليه.

ولفت الأمين العام المساعد للشؤون السياسية إلى أن المؤتمر الشعبي العام سيظل يدافع عن وحدة وسيادة واستقلال اليمن ويرفض المخططات التآمرية التى تسعى إلى تقسيم اليمن إلى دويلات تابعة أقوى العدوان وأعداء اليمن والغزاة الجدد الذين يريدون العودة بمشاريع احتلال جديدة كما فعل اسلافهم.

هذا وكان مفرر الهيئة الشوروية الدكتور نبيل الحمادي قد استعرض محضر الاجتماع السابق للهيئة وما تضمنه من نقاشات وقرارت مهمة تتواكب وتجسد مواقف المؤتمر من مختلف القضايا التنظيمية والوطنية، مشيراً إلى أن الهيئة الشوروية ستظل حريصة على عقد اجتماعاتها الدورية لمناقشة أي قضايا سواءً المتعلقة بالجانب التنظيمي للمؤتمر ودورها فيه أو فيما يخص القضايا الوطنية.

وتحدث في الاجتماع عدد من أعضاء الهيئة الشوروية للمؤتمر وحلفائه، مشيرين إلى أهمية هذه اللقاءات في معرفة ومناقشة آخر المستجدات وما يتعرض له الوطن من مؤامرات تستهدف تمزيقه وتقسيمه إلى كانتونات يسهل مصادرة قرارها واستغلالها لخدمة اجندات بعض القوى الاقليمية أو الدولية.

وأكدت نقاشات الأعضاء على رفضهم أي محاولات للنيل من واحدة المؤتمر أو الأساءة إلى قياداته بأي شكل كانت ومن أي طرف جاءت.

هذا وقد أدانت الهيئة الشوروية للمؤتمر وحلفائه بشدة محاولات بعض القوى الدولية عسكرة البحر الأحمر وإرسال الأساطيل والسفن الحربية التي تسعى إلى انتهاك السيادة اليمنية على المياه الإقليمية أو الجزر اليمنية أو استخدامها في صراعاتها مع هذه الدولة أو تلك، مؤكدين أن مثل هذه التحركات من شأنها تهديد الأمن والسلم في المنطقة والعالم بالنظر إلى الموقع الجيوسياسي الهام لليمن بحريا.

كما رفعت الهيئة الشوروية للمؤتمر وحلفائه برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الأخ صادق بن امين ابوراس ومن خلاله إلى كافة قيادات وقواعد المؤتمر بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 اغسطس عام 1982م، مؤكدة أن هذه المناسبة هي محطة مهمة لتقييم تجربة ومسيرة المؤتمر الرائدة على مدى العقود الماضية وما تميز به من وسطية واعتدال وتسامح وتعايش مع الجميع، فضلاً عن الريادة في مجال تحقيق التحولات التي كان أهمها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م والانجازات التنموية في ربوع الوطن.








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