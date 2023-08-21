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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، ودرجات حرارة مرتفعة في المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ24 ساعة القادمة

أجواء شديدة الحرارة وأمطار رعدية في هذه المناطق

المؤتمرنت -
أجواء شديدة الحرارة وأمطار رعدية في هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، ودرجات حرارة مرتفعة في المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، الضالع، وسهل تهامة.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات صنعاء، تعز، لحج، البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة والسواحل الغربية.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 20 ـ 40 عقدة، ورياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 10- 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وذكر أنه من المحتمل أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38- 43 درجة مئوية، حارة ورطبة بالمناطق والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة بين 33- 40 درجة.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ صرفيت: 8.5 ملم، الكدن: 8.3، الحديدة : 0.3، إب : 0.2ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وسهل تهامة والسواحل الغربية، وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها ومن التدني في مدى الرؤية الافقية أثناء هطول الأمطار أو بسبب تكوّن الضباب، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة.

كما حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.

ونصح المركز المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل في المناطق المتوقع أن تشهد درجات حرارة مرتفعة.








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