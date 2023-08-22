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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ24 ساعة القادمة

استعدّوا.. أمطار غزيرة ورياح وحبات بَرَد

المؤتمرنت -
استعدّوا.. أمطار غزيرة ورياح وحبات بَرَد
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على محافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع والبيضاء وسهل تهامة.

وأضاف أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات عمران، صنعاء، الحديدة، لحج، أبين، شبوة وهضاب حضرموت والمهرة.

وحسب المركز فقد تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38- 45 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق الساحلية ودرجات الحرارة تتراوح بين 33- 40 درجة.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 30 ـ 40 عقدة، ورياح نشطة إلى شديدة على السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 15-28 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ إب : 30 ملم، عتق : 15.2، السدة : 14.2، تعز : 5.3، صرفيت : 3.6 ملم.

وهطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من الهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية الغربية وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة.

كذلك حذر من درجات الحرارة المرتفعة في المناطق الصحراوية والساحلية، ينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.

ودعا المركز الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.








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