الأربعاء, 23-أغسطس-2023 الساعة: 03:34 م - آخر تحديث: 03:05 م (05: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
قراءة متأنية بمرثية بن حبتور في صديقه الفقيد الفضلي
محمد عبدالمجيد الجوهري
لقد خسرت جامعة عدن وأبين كلها صديقي البروفيسور/ عبدالله الفضلي
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
محمد شنيف.. كبير بإنسانيته وأخلاقه
راسل عمر القرشي
الانفجار الكبير بات وشيكاً
يحيى علي نوري
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - يحتفل المؤتمريون والمؤتمريات على امتداد الوطني اليمني بالذكرى الواحدة والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 1982م وهو التقليد الذي بات يمثل محطة مهمة ليس لكل مؤتمري ومؤتمرية فقط بل ولأنصار وحلفاء ومؤيدي ومحبي المؤتمر

بيان هـام‮ ‬بمناسبة‮ ‬‬الذكرى‮ ‬الـ41 ‬لتأسيس ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام

المؤتمرنت -
بيان هـام‮ ‬بمناسبة‮ ‬‬الذكرى‮ ‬الـ41 ‬لتأسيس ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
أصدر‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬بياناً‮ ‬مهماً‮ ‬بمناسبة‮ ‬الذكرى‮ ‬الـ41 ‬للتأسيس،‮ ‬ينشر‮ المؤتمرنت ‬نصه‮:‬

يحتفل المؤتمريون والمؤتمريات على امتداد الوطني اليمني بالذكرى الواحدة والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 1982م وهو التقليد الذي بات يمثل محطة مهمة ليس لكل مؤتمري ومؤتمرية فقط بل ولأنصار وحلفاء ومؤيدي ومحبي المؤتمر ولغالبية أبناء الشعب اليمني‮ ‬الذين‮ ‬كانوا‮ ‬ومايزالون‮ ‬يرون‮ ‬في‮ ‬المؤتمر‮ ‬التنظيم‮ ‬الذي‮ ‬كان‮ ‬وسيظل‮ ‬الأكثر‮ ‬تعبيراً‮ ‬عن‮ ‬واحدية‮ ‬الانسان‮ ‬اليمني‮‬، والاقدر‮ ‬على‮ ‬تحقيق‮ ‬طموحات‮ ‬وآمال‮ ‬الناس‮.‬

والمؤتمر إذ يثمن في هذه المناسبة مواقف وتضحيات الشعب اليمني العظيم الذي كان وسيظل يكافح ويدافع ويقاوم الغزاة والمحتلين والمعتدين والمتآمرين على ثوابته ووحدته وسيادته واستقلالية قراره الوطني، فإنه يؤكد ان اليمنيين لن يستكينوا ولن يلينوا في مواجهة كل من يسعى‮ ‬لاحتلال‮ ‬وطنهم‮‬، وتمزيق‮ ‬وحدة‮ ‬ارضهم‮ ‬وانسانهم‮، وسيقاومون‮ ‬وينتصرون‮ ‬كما‮ ‬فعل‮ ‬أسلافهم‮ ‬مع‮ ‬كل‮ ‬الغزاة‮ ‬والمحتلين‮ ‬على‮ ‬مر‮ ‬التاريخ‮.‬

إن المؤتمر الشعبي العام وفي هذا اليوم يحيي بإجلال وإكبار ثبات وصمود ومواقف المؤتمريين والمؤتمريات كافة الذين كانوا وما يزالون وسيظلون أوفياءً لتنظيمهم ولقيادته رغم كل التحديات والمؤامرات التي يواجهها المؤتمر ويواجهونها هم ،ويدعوهم في الوقت نفسه الى مزيد من التلاحم والتكاتف والصبر حتى تجاوز هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ اليمن والتنظيم، مجدداً التأكيد على أهمية مواجهة أي مخططات أو مؤامرات تستهدف تمزيقه وتقسيمه وذلك من خلال إعمال نصوص النظام الداخلي للمؤتمر ولوائحه المتفرعة من قبل قيادة المؤتمر ممثلة برئيسه الأخ‮ ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬امين‮ ‬ابوراس‮.‬

لقد كان المؤتمر الشعبي العام وسيظل هو التنظيم الذي ولد من رحم الارض اليمنية وارتبط بها ولذلك فإن كل قراراته ومواقفه ستظل مرهونة بانحيازها الى صفوف الشعب وقضايا الوطن فهي المعيار الأول والأوحد الذي يبني عليه المؤتمر توجهاته ورؤاه ومواقفه السياسية والوطنية.

وإذ يجدد المؤتمر الشعبي العام مواقفه الثابتة والمبدئية في الدفاع عن الوطن ومقاومة العدوان والغزاة والمحتلين الجدد ومشاريعهم بأي شكل جاءت، وحرصه الشديد على تماسك الجبهة الداخلية ورفضه أي محاولات لاستهدافها من قبل أي طرف كان داخليا او خارجيا، فإنه في الوقت نفسه سيظل يقاوم ويرفض أي مشاريع مشبوهة أو مؤامرات هادفة الى تمزيق وتقسيم اليمن واستهداف وحدته الوطنية تحت أي مسمى ذلك ان الوحدة اليمنية ستظل ليس ابرز منجزات ومكتسبات اليمنيين في تاريخهم المعاصر فحسب بل وهي طوق نجاتهم من كل مشاريع التآمر الاقليمية والدولية التي‮ ‬تستهدف‮ ‬وطنهم‮ ‬أرضاً‮ ‬وإنساناً‮.‬

والمؤتمر سيظل يؤكد على مواقفه المتمسكة والمدافعة عن الثوابت الوطنية ممثلة بأهداف ومبادئ الثورة اليمنية "26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر و22 مايو" وتمسكه بالنظام الجمهوري والوحدة اليمنية والنهج الديمقراطي التعددي، وفي ذات الوقت يجد ادانته واستنكاره ورفضه كل اشكال الغلو والتعصب والتطرف والإرهاب والنزعات المذهبية والمناطقية والانفصالية التي كانت وستظل هي المدخل والباب الرئيس الذي يدلف من خلاله أعداء اليمن ويستخدمونها لتمرير مخططاتهم ومؤامراتهم ضد اليمن وشعبه.. معبرا هنا عن اشادته الكبيرة بكل ما يسطره أبناء شعبنا‮ ‬اليمني‮ ‬في‮ ‬المناطق‮ ‬المحتلة‮ ‬من‮ ‬مقاومة‮ ‬كبيرة‮ ‬للمحتلين‮ ‬ومخططاتهم‮ ‬وسياساتهم‮ ‬بكل‮ ‬ما‮ ‬يستطيعون‮ ‬من‮ ‬اشكال‮ ‬المواجهة‮ ‬وخصوصا‮ً ‬في‮ ‬محافظات‮ (‬سقطرى‮ - ‬المهرة‮ - ‬شبوة‮ - ‬حضرموت‮) ‬وبقية‮ ‬المناطق‮ ‬الاخرى‮.‬

وإذ يدعم المؤتمر الشعبي العام الجهود الاقليمية والدولية التي كانت وراء اتفاق الهدنة برعاية اممية، فإنه يشدد على أهمية وضرورة ان يتم تحقيق متطلبات هذه الهدنة من خلال استكمال تنفيذ مطالب الملف الإنساني كمقدمة لإيقاف الحرب ورفع الحصار بشكل نهائي ثم الذهاب نحو تسوية سياسية مرتكزها الحوار بين كل القوى اليمنية بعيدا عن أي تدخلات خارجية اقليمية كانت او دولية، وصولاً إلى اتفاق سلام عادل وشامل يضمن لليمنيين كرامتهم وحقوقهم ويكفل لهم الحفاظ على وحدتهم وسيادتهم واستقلالهم وصولاً إلى تحقيق مصالحة وطنية لا تستثني احدا وتتجاوز‮ ‬الماضي‮ ‬واحقاده‮ ‬وتصنع‮ ‬مستقبلا‮ً ‬مشرقا‮ً ‬لليمن‮ ‬قائما‮ً ‬على‮ ‬الشراكة‮ ‬والتعايش‮ ‬والتسامح‮ ‬والقبول‮ ‬بالآخر‮ ‬وتجسيد‮ ‬مبادئ‮ ‬العدالة‮ ‬والمواطنة‮ ‬المتساوية‮.‬

إن المؤتمر الشعبي العام سيظل متمسكاً بنهجه القومي العروبي الإسلامي ومنحازاً إلى صف أمته العربية والإسلامية ولذلك فإنه سيظل يدين ويرفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني من قبل بعض الدول العربية والإسلامية والتي تأتي على حساب حقوق القضية الفلسطينية ويؤكد على‮ ‬مواقفه‮ ‬القومية‮ ‬المساندة‮ ‬لقضية‮ ‬الشعب‮ ‬الفلسطيني‮ ‬الشقيق‮ ‬وحقه‮ ‬في‮ ‬مقاومة‮ ‬المحتل‮ ‬الصهيوني‮ ‬وإقامة‮ ‬دولته‮ ‬المستقلة‮ ‬وعاصمتها‮ ‬القدس‮ ‬الشريف‮.‬

إن المؤتمر الشعبي العام وهو يكرر تهانيه لكل مؤتمري ومؤتمرية بمناسبة الذكرى الواحدة والاربعين للتأسيس فإنه يؤكد أنها ستكون محطة تحول نحو مزيد من التماسك والحفاظ على وحدة المؤتمر، ومواجهة وإحباط كل مخططات استهدافه داخلية أو خارجية، وسيظل المؤتمر الشعبي العام‮ ‬هو‮ ‬التنظيم‮ ‬المرتبط‮ ‬باليمنيين‮ ‬والأكثر‮ ‬قرباً‮ ‬وتمثيلاً‮ ‬لهم‮ ‬وتعبيراً‮ ‬عن‮ ‬تطلعاتهم‮ ‬وطموحاتهم‮.

الرحمة‮ ‬للشهداء‮..‬ والشفاء‮ ‬للجرحى‮.. ‬والحرية‮ ‬للأسرى‮.. ‬

وليبارك‮ ‬الله‮ ‬المؤتمر‮..‬

صادر‮ ‬عن‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬

صنعاء الأربعاء، 07 صفر 1445هـ

الموافق: 23 أغسطس 2023م








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
وثائق ونصوص: بيان هـام‮ ‬بمناسبة‮ ‬‬الذكرى‮ ‬الـ41 ‬لتأسيس ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
اقتصاد: ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
قضايا وآراء: المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
فنون ومنوعات: دب يثير الذعر في شوارع مدينة روسية
عربي ودولي: مقتل 12 جندياً بكمين جنوب غرب النيجر
رياضة: أرسنال يفوز على كريستال بالاس بصعوبة
أخبار: النواب يستمع إلى ردود الهيئة العامة للأراضي
رياضة: ألافيس يفوز على إشبيلية بالدوري الإسباني
محافظات: ضبط كمية من الأدوية المهربة في الجوف
عربي ودولي: الاحتلال يواصل حصاره لمدينة الخليل
اقتصاد: تراجع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
أخبار: استعدّوا.. أمطار غزيرة ورياح وحبات بَرَد
إستطلاعات وتقارير: في الذكرى 41 للتأسيس.. اجماع مؤتمري على عظمة التنظيم الذي قاد التحولات الوطنية الكبرى
أخبار: في الذكرى 41 للتأسيس.. اجماع مؤتمري على عظمة التنظيم الذي قاد التحولات الوطنية الكبرى
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل عكروت
فنون ومنوعات: السجن مدى الحياة لممرّضة قتلت 7 رضّع
محافظات: تحذير من سيل قادم بإتجاه مديرية دمت
عربي ودولي: الجيش السوري يسقط 3 مسيّرات بإدلب وحماة
اقتصاد: أسعار الذهب تستعيد توازنها
أخبار: 64 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: منظمة: اليمنيون يتعرضون لأبشع الجرائم منذ 8 سنوات
أخبار: النواب يواصل مناقشته القضايا بحضور الوزراء
مجتمع مدني: تحذير من خطأ في التغذية يحفز السرطان
أخبار: رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الحواري الأول لحقوق الانسان
علوم وتقنية: دراسة: ربع سكان العالم مصاب بفقر الدم
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023