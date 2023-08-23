المؤتمرنت -

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ البخيتي

بعث الأمين العام المساعد بالمؤتمرالشعبي العام، الشيخ/ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / محمد أحمد محمد البخيتي، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ / علي محمد أحمد البخيتي، واخوانه، وكافة آل البخيتي، بمديرية الحداء محافظة ذمار، عبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

