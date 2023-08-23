الأربعاء, 23-أغسطس-2023 الساعة: 06:36 م - آخر تحديث: 05:40 م (40: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
قراءة متأنية بمرثية بن حبتور في صديقه الفقيد الفضلي
محمد عبدالمجيد الجوهري
لقد خسرت جامعة عدن وأبين كلها صديقي البروفيسور/ عبدالله الفضلي
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
محمد شنيف.. كبير بإنسانيته وأخلاقه
راسل عمر القرشي
الانفجار الكبير بات وشيكاً
يحيى علي نوري
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - أقام حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن اليوم بصنعاء، فعالية خطابية في الذكرى السنوية لرحيل فقيد الوطن الدكتور عبدالوهاب نعمان، نائب رئيس مجلس النواب الأسبق، الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي

صنعاء.. فعالية خطابية بذكرى رحيل عبدالوهاب محمود

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
صنعاء.. فعالية خطابية بذكرى رحيل عبدالوهاب محمود
أقام حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن اليوم بصنعاء، فعالية خطابية في الذكرى السنوية لرحيل فقيد الوطن الدكتور عبدالوهاب نعمان نائب رئيس مجلس النواب الأسبق، الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي.

وفي الفعالية، قال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله مجيديع، إن ما تم استعراضه في الفعالية عن الفقيد عبدالوهاب محمود ليست سوى عناوين لتفاصيل مسيرة حافلة بالعطاء الوطني، من خلال تلقي العلم منذ نشأته وصولاً الى الدكتوراه من أجل التوجه نحو النضال والكفاح والعمل الوطني بمختلف اتجاهاته بعلم ووعي وإدراك، حيث خاض كل المعارك السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والإدارية والبرلمانية، بالإضافة الى أنه كان شخصاً متوازناً في تعامله ولم يكن يمينياً ولا يسارياً ولا متطرفاً، إذ جمع بين القضايا القومية والوطنية وفي مقدمتها وحدة اليمن وسلامة أراضيها.

وأضاف "نمر بمرحلة استثنائية أخطر من أي وقت مضى خاصة بعد أن حطت أمريكا ومن معها من دول الغرب رحالها بجيوشها في مياه اليمن الاقليمية وجزرها وإخلاء سكان عدد من الجزر، وعلينا الاستعداد لمواجهة هذا التحدي الخطير ورص الصفوف، وتعزيز كل ما يقوي الجبهة الداخلية من خلال الحوار بين القوى والمكونات السياسية داخل الوطن، والاتفاق على صنع السلام وما يخدم الوطن ووحدته وسيادة أراضيه".

وخلال الفعالية التي حضرها عضو المجلس السياسي الأعلى الشيخ جابر الوهباني ووزيرا النقل عبدالوهاب الدرة والثروة السمكية محمد الزبيري، أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد الى مناقب الفقيد عبدالوهاب محمود ومسيرته النظالية على المستوى الوطني والقومي، كشخصية وطنية عملت للوطن بكل إخلاص من خلال المناصب الكثيرة التي تولاها، وأن مسيرته تاريخ مشرف مقارنة بمن كانوا يتشدقون بالوطنية وهم يرتمون في أحضان قوى العدوان للمتاجرة بدماء أطفال وأبرياء وطنهم مقابل مال مدنس.

وأوضح الجنيد أن المآثر الوطنية العظيمة التي ورثها الفقيد، محطة لاستلهام الدروس والعبر والمواقف الوطنية أمام ما يواجه الوطن من تحديات خطيرة، وهو ما يتوجب على كل القوى الوطنية والمكونات السياسية والاجتماعية التنبه لخطورة وحساسية المرحلة راهنة، خاصة مع مراوغة دول العدوان وتهربها من استحقاقات السلام وفي مقدمته الملف الانساني وفك الحصار ودفع المرتبات.

وإلقيت في الفعالية عدد من الكلمات لنائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول ونائب رئيس مجلس الشورى عبده محمد الجندي وعضو المجلس السياسي لأنصار الله علي القحوم، تناولت في مجملها مناقب الفقيد عبدالوهاب محمود ومسيرته المليئة بالعطاء الوطني في مختلف المراحل والمستويات، كما تطرقت الكلمات الى ما تمر به اليمن من عدوان وحصار وما تواجه من تحديات ومخاطر ما يستدعي تكاتف الجهود الوطنية لمواجهة كل تلك المخاطر، مع تأكيدها على التعامل الايجابي مع كل مساعي السلام العادلة التي لا تنقص من حق الشعب اليمني وكرامته ووحدة أراضيه.

وكان نجل الفقيد الشيخ رامي عبدالوهاب محمود عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن، قد ألقى كلمة ترحيبية، أشار فيها الى ما تمر به اليمن يجعل الجميع استلهام مسيرة العطاء الوطني للفقيد في مختلف مراحل نضاله على المستويين القومي والوطني، للمضي قدماً على الدرب الذي سار عليه، مؤكداً التكاتف مع كل القوى الوطنية بمختلف أفكارها ورؤاها للسير في اتجاه الخيارات الوطنية لمواجهة المخاطر التي تحدق بمستقبل وحاضر اليمن، وما يستدعي الحاجة لبلورة رؤى متكاملة وتعزيز وترسيخ الوحدة الديمقراطية، على أسس واضحة وقواعد منظمة من خلال صيغة تمثل أرضية مشتركة تتفق عليها جميع الأطراف السياسية، وتضمن مشاركة الجميع ومساهمتهم الفاعلة في تنفيذ المهام الوطنية، والجمع بين الخيار الديمقراطي والتوازنات السياسية وتماسك الجبهة الداخلية، مؤكداً أن شعبنا اليمني سيظل صامداً أمام كل مؤامرات العدوان ومشاريع التشطير.

واختتم كلمته بالتهنئة للمؤتمر الشعبي العام ممثلاً بقيادته بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يستقر عند مستوى 1900 دولار
عربي ودولي: حرائق الغابات تلتهم شمال المتوسط
وثائق ونصوص: بيان هـام‮ ‬بمناسبة‮ ‬‬الذكرى‮ ‬الـ41 ‬لتأسيس ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
اقتصاد: ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
قضايا وآراء: المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
فنون ومنوعات: دب يثير الذعر في شوارع مدينة روسية
عربي ودولي: مقتل 12 جندياً بكمين جنوب غرب النيجر
رياضة: أرسنال يفوز على كريستال بالاس بصعوبة
أخبار: الحديدة.. 89 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
أخبار: الرهوي: مرتكبو الجرائم في اليمن لن يفلتوا من العقاب
أخبار: إحالة 18 محطة كهرباء خاصة جديدة للنيابة
أخبار: النواب يستمع إلى ردود الهيئة العامة للأراضي
رياضة: ألافيس يفوز على إشبيلية بالدوري الإسباني
محافظات: ضبط كمية من الأدوية المهربة في الجوف
عربي ودولي: الاحتلال يواصل حصاره لمدينة الخليل
اقتصاد: تراجع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
أخبار: استعدّوا.. أمطار غزيرة ورياح وحبات بَرَد
إستطلاعات وتقارير: في الذكرى 41 للتأسيس.. اجماع مؤتمري على عظمة التنظيم الذي قاد التحولات الوطنية الكبرى
أخبار: في الذكرى 41 للتأسيس.. اجماع مؤتمري على عظمة التنظيم الذي قاد التحولات الوطنية الكبرى
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل عكروت
فنون ومنوعات: السجن مدى الحياة لممرّضة قتلت 7 رضّع
محافظات: تحذير من سيل قادم بإتجاه مديرية دمت
عربي ودولي: الجيش السوري يسقط 3 مسيّرات بإدلب وحماة
اقتصاد: أسعار الذهب تستعيد توازنها
أخبار: 64 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023