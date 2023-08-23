المؤتمرنت -

الأحد.. تكريم مزارعي ووكلاء وتجار الثوم المحلي

تقيم الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة وقطاع التسويق والخدمات الزراعية بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية، الأحد المقبل حفلاً تكريمياً لمزارعي ووكلاء وتجار الثوم المحلي بمناسبة نجاح موسم إنتاج الثوم وبعض المحاصيل الأخرى للعام الجاري.



يهدف الحفل التكريمي إلى تعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية والنقدية وتشجيع المزارعين على التوسع الزراعي بما يساهم في تحريك عجلة التنمية وخفض فاتورة الاستيراد.



ووفقاً لمختصين باللجنة المنظمة، يأتي الحفل تنفيذاً لموجهات القيادة السياسية في تلمس احتياجات المزارعين ورفع مستوى التنسيق الرسمي والشعبي بما يحقق نهضة إقتصادية شاملة.



وبينوا أن الحفل الذي سيقام في السوق المركزي للمنتجات الزراعية في أمانة العاصمة سيسهم في تسويق المنتجات الزراعية المحلية بما يحقق عائد مجزي للمزارعين.



وأشاروا إلى أن السوق المركزي للمنتجات الزراعية يستقبل المنتجات الزراعية المحلية من الثوم والبن والزبيب البهارات والمكسرات بمختلف أنواعها، باعتباره نافذة تسويقية ترفد الاقتصاد الوطني، معبرين عن شكرهم للجهات المختصة التي منعت استيراد المنتجات في ظل إنتاجها محلياً.