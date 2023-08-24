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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، ورياحاً نشطة تعمل على اضطراب البحر، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة خلال الـ24 ساعة القادمة

خذوا حذركم.. رياح قوية وأمطار غزيرة في 12 محافظة

المؤتمرنت -
خذوا حذركم.. رياح قوية وأمطار غزيرة في 12 محافظة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، ورياحاً نشطة تعمل على اضطراب البحر، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرَد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، صنعاء، عمران، أبين، البيضاء، لحج، الضالع ومرتفعات سهل تهامة.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة وصعدة والسواحل الجنوبية والغربية.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى شديدة حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 25 - 35 عقدة ونشطة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 15-25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ويُحتمل أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 - 44 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة بين 33- 40 درجة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

ودعا الصيادين ومرتادي البحر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب جراء اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونصح المركز بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية.








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