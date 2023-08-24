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أخبار
المؤتمر نت - أقام المؤتمر الشعبي العام، اليوم بالعاصمة اليمنية صنعاء، حفلاً خطابياً بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتأسيسه، برعاية وحضور الأخ صادق أمين أبوراس- رئيس المؤتمرِ الشعبي العام، والنائب الأول لرئيس المؤتمر الشيخ يحيى علي الراعي

أبو غانم: تنظيم المؤتمر استطاع تحقيق المنجزات العظيمة لليمن

المؤتمرنت -
أبو غانم: تنظيم المؤتمر استطاع تحقيق المنجزات العظيمة لليمن
أقام المؤتمر الشعبي العام، اليوم بالعاصمة اليمنية صنعاء، حفلاً خطابياً بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتأسيسه، برعاية وحضور الأخ صادق أمين أبوراس- رئيس المؤتمرِ الشعبي العام، والنائب الأول لرئيس المؤتمر الشيخ يحيى علي الراعي - رئيس مجلس النواب، والأمين العام غازي أحمد علي محسن، والأمناء المساعدين، ورؤساء وأعضاء هيئات المؤتمر، ورئيسي مجلسي الوزراء والشورى عضوي اللجنة العامة: الدكتور عبد العزيز بن حبتور ومحمد العيدروس، وأعضاء اللجنةِ العامةِ والأمانةِ العامة، ورؤساء فروعِ المؤتمرِ في المحافظاتِ والجامعات، وأعضاء اللجنتينِ الدائمتينِ الرئيسيةِ والمحلية.

وفي الحفل الذي حضره ممثلين عن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وعضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم، وعدد من أعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى، وجمع غفير من أعضاء وأنصار المؤتمر وحلفائه، هنأ الشيخ محمد عبدالله غانم الأمين العام المساعد للتنظيم السبتمبري، لدى كلمته نيابة عن أحزاب التحالف الوطني، بإسمه شخصيا ونيابة عن قيادة أحزاب التحالف كافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي بالذكرى 41 للتأسيس، قائلاً: "هذا التنظيم الوطني الذي اسهم كل اليمنيين في تأسيسه عبر الحوار والاستفتاء الشعبي الذي مثل يومها ولادة مرحلة جديدة في سفر النضال الوطني في سبيل تحقيق اهداف الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 اكتوبر و30 نوفمبر وترسيخ النظام الجمهوري والسعي لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية وهو الامر الذي تم انجازه في 22 مايو 1990م".

وجدد الأمين العام المساعد للتنظيم السبتمبري، التأكيد على أن أحزاب التحالف كانت وستظل تنطلق في تحالفها مع المؤتمر من منطلقات وضع مصالح تغلب وتضع مصالح الوطن العليا والدفاع عن وحدته وسيادته واستقلاله والتمسك بثوابته الوطنية وقيم التسامح والتعايش ورفض الاقصاء والنعرات المذهبية والانفصالية والمناطقية من أي جهة كانت أو من أي مكان صدرت.

وقال أبو غانم إن التحالف الوطني الديمقراطي سيظل يحمل عنواناَ كبيراَ هو اليمن وقضية أكبر هي الدفاع عن هذا الوطن الغالي، متمنياً أن تكون ذكرى تأسيس المؤتمر محطة جديدة من محطات التقييم لهذا التنظيم الذي أستطاع أن يحقق المنجزات العظيمة لهذا الوطن سواءً أكان هذا التقييم متصلاً بما يخص وضعه التنظيمي أو فيما يخص علاقاته بالآخرين.

كما جدد التأكيد على أن قيادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ستظل تؤمن بأن تحالفها مع المؤتمر هو التحالف الذي ينشد وضع اليمن ومصالحه فوق كل الاعتبارات والمصالح الضيقة التي تنتهي ولا يبقى سوى الوطن فالأشخاص زائلون والأوطان باقية.








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