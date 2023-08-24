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أخبار
المؤتمر نت - أقام المؤتمر الشعبي العام، اليوم بالعاصمة اليمنية صنعاء، حفلاً خطابياً بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتأسيسه، برعاية وحضور الأخ صادق أمين أبوراس- رئيس المؤتمرِ الشعبي العام، والنائب الأول لرئيس المؤتمر

بن حبتور: المؤتمريون ينتشرون في كل اليمن ويحافظون على الثوايت

المؤتمرنت -
بن حبتور: المؤتمريون ينتشرون في كل اليمن ويحافظون على الثوايت
أقام المؤتمر الشعبي العام، اليوم بالعاصمة اليمنية صنعاء، حفلاً خطابياً بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتأسيسه، برعاية وحضور الأخ صادق أمين أبوراس- رئيس المؤتمرِ الشعبي العام، والنائب الأول لرئيس المؤتمر الشيخ يحيى علي الراعي - رئيس مجلس النواب، والأمين العام غازي أحمد علي محسن، والأمناء المساعدين، ورؤساء وأعضاء هيئات المؤتمر، ورئيس مجلس الشورى عضو اللجنة العامة محمد العيدروس، وأعضاء اللجنةِ العامةِ والأمانةِ العامة، ورؤساء فروعِ المؤتمرِ في المحافظاتِ والجامعات، وأعضاء اللجنتينِ الدائمتينِ الرئيسيةِ والمحلية.

وفي الحفل الذي حضره ممثلين عن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وعضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم، وعدد من أعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى، وجمع غفير من أعضاء وأنصار المؤتمر وحلفائه، هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، قيادة المؤتمر برئاسة الشيخ المناضل صادق أمين أبوراس، بمرور 41 عام على تأسيس المؤتمر، وجميع جماهير المؤتمر الشعبي العام في عموم الوطن.

وأشار بن حبتور إلى أن الموتمر الشعبي العام يقف اليوم معتزاً بمواقفه السياسية والاجتماعية والنضالية والكفاحية التي توجها بالوقوف في صف الوطن ضد العدوان الذي شُن على شعبنا منذ مارس 2015م والمستمر حتى اليوم.

وقال عضو اللجنة العامة للمؤتمر: "ونحن نحتفي بمناسبة كهذه ينبغي أن نراجع المسيرة النضالية والسياسية للمؤتمر الشعبي العام في مختلف المراحل السابقة بصورة عامة والمرحلة الراهنة على وجه خاص حيث نشعر أنه إضافة نوعية للعمل السياسي والفكري في الجمهورية اليمنية".

وأضاف، "باسمكم والأعضاء الوحدويين الموجودين في المحافظات الجنوبية والشرقية الذين يقاومون العدوان والاحتلال ويرفضون أي ضم او احتلال لأي جزء من الأراضي اليمنية أكان في شمال الوطن أو في جنوبه وباسم جميع الأحرار في اليمن، نحيي كل الأبطال والمجاهدين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن هذا الوطن، وطن الجمهورية اليمنية وطن 22 مايو".

ونوه بانتشار المؤتمريين الذين يغطي وجودهم جميع مدن وقرى اليمن من محافظة المهرة شرقاً وحتى الحديدة غرباً ومن صعدة شمالاً وحتى عدن وجزيرة سقطرى جنوباً، مؤكداً أنهم جميعاً يعملون من أجل الحفاظ على ثوابت الوحدة اليمنية وثوابت الجمهورية اليمنية والعمل الديمقراطي في هذا الوطن.

وعبر عضو اللجنة العامة للمؤتمر في ختام كلمته، عن الشكر لكل من شارك وحضر هذه الفعالية الاحتفالية وأعد لها.








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