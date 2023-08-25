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المؤتمر نت - رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام المناضل صادق أمين ابوراس، ونوابه وأعضاء اللجنة العامة وقيادات وكوادر المؤتمر، بمناسبة الذكرى الـ41 للتأسيس

الشريف: تأسيس المؤتمر كان تحولاً جذرياً في تاريخ اليمن السياسي

المؤتمرنت -
الشريف: تأسيس المؤتمر كان تحولاً جذرياً في تاريخ اليمن السياسي
رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام المناضل صادق أمين ابوراس، ونوابه وأعضاء اللجنة العامة وقيادات وكوادر المؤتمر، بمناسبة الذكرى الـ41 للتأسيس، فيما يلي نصها:

الأخ المناضل الشيخ/ صادق أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، لا يسعني إلا أن أتقدم إليكم بأحر التهاني والتبريكات ومن خلالكم الى نواب وقيادات المؤتمر وأعضائه وكوادره وأنصاره.

لقد كانت تأسيس المؤتمر ومسيرته وستظل واحدة من اهم التجارب الوطنية السياسية التي اسهمت في احداث تحول جذري ومفصلي في تاريخ اليمن السياسي وفي مسار العمل الوطني تميزت بالشراكة والتعايش والقبول بالأخر والاتكاء على ذلك في صنع التحولات التاريخية التي كان أبرزها وأهمها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م واقتران ذلك بالنهج الديمقراطي التعددي.

ولسنا هنا بحاجة إلى التذكير في هذه المناسبة بالتطور الذي قدمته تجربة المؤتمر من الناحية التنظيمية الداخلية كتنظيم سياسي واكب وساير كل التحولات والمتغيرات الوطنية واستطاع ان يصيغ نظامه ولوائحه وينشيء تكويناته الداخلية وفقاً وتلك المفاهيم والتحولات وبما مكنه من أن يكون التنظيم الأكثر قدرة على تمثيل اليمنيين بكل شرائحهم واختلافاتهم ولا يزال، ولقد كنتم من خلال مسيرتكم داخل التنظيم منذ التأسيس وحتى اليوم إحدى أبرز القيادات التي أسست وصاغت ورسخت تجربة المؤتمر التنظيمية الداخلية ولا تزالون حتى اليوم.

أهنئكم مرة اخرى ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية وللمؤتمر المزيد من التقدم والأزهار وللوطن النصر والسلام.

اخوكم
الشيخ/ خالد عبدالوهاب الشريف
الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية








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