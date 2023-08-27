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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له

مجيديع يواسي آل شرهان

المؤتمرنت -
مجيديع يواسي آل شرهان
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له - بإذن الله تعالى- الحاج/ ناصر علي شرهان، والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.


وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الأستاذ/ مشعل ناصر شرهان، الامين العام المساعد لجامعة ذمار عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ، وأخيه المحامي/ عبدالمنعم ناصر شرهان، النائب الثاني لرئيس الإتحاد العام لكرة القدم ، وإخوانهم، وكافة آل شرهان في مديرية عنس محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الأليم.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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