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المؤتمر نت - دّشنت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر وجمعية ساحل تهامة بالتعاون مع القوات البحرية وقطاع خفر السواحل

تدشين موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر

المؤتمرنت -
تدشين موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر
دّشنت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر وجمعية ساحل تهامة بالتعاون مع القوات البحرية وقطاع خفر السواحل وبرعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الثروة السمكية والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة اليوم، موسم اصطياد الجمبري بالبحر الأحمر في المياه الإقليمية اليمنية.

وفي التدشين بمركز الإنزال السمكي بمديرية الصليف، بارك نائب وزير الثروة السمكية طاهر خاطر، للصيادين تدشين الموسم الجديد لاصطياد الجمبري بالتزامن مع إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم للعام 1445هـ، مشيراً إلى أهمية الموسم الجديد لاصطياد الجمبري، الذي يعد مصدر دخل أساسي للصيادين ورفد خزينة الدولة بالموارد المالية التي ستنعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي.

وشدد على تضافر الجهود بين هيئتي المصائد والأبحاث والجهات الرسمية والمجتمعية للالتزام بضوابط الاصطياد للجمبري بالشباك الوترية لما لها من آثار سلبية على الأسماك والإجراءات التي ترفع من وعي الصيادين وتحافظ على المخزون السمكي والبيئة البحرية.

من جانبه عبر قائد المحور الشمالي اللواء فاضل الضياني، عن الأمل في أن يكون هذا الموسم موسم خير للصيادين الذين تعرضوا لظلم العدوان واستهداف مباشر على مدى تسع سنوات.

وأكد أن سواحل البحر الأحمر غنية بوفرة الإنتاج السمكي.. مثمناً حرص وزارة الثروة السمكية للنهوض بالقطاع السمكي من خلال تنفيذ العديد من المشاريع السمكية.

وحث العطاس على الحفاظ على أسماك الجمبري من الاستنزاف ومنع الصيد الجائر، والحفاظ عليه باعتباره ثروة قومية وطنية يتطلب استثمارها بشكل يكفل ديمومتها وتكاثرها.








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