المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر المواطنين من مخاطر الساعات القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 44 درجة مئوية.



ومن المتوقع أن تكون الأجواء حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34- 41 درجة مئوية.



وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات شبوة، البيضاء، لحج، الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، صنعاء، المحويت، عمران، حجة، صعدة، سهل تهامة والساحل الغربي.



فيما قد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات أبين، حضرموت والمهرة.



ومن المحتمل هبوب رياح نشطة إلى شديدة حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 20 - 36 عقدة ومعتدلة إلى نشطة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن تتراوح سرعتها بين 8-22 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ المحويت : 3.4 ملم، تعز : 3، حجة : 2، ريمة : 1.7، إب : 0.7، السدة : 0.3ملم.



كما هطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.



ودعا المركز المواطنين إلى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة في الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية والإكثار من شرب السوائل. وحذر من التواجد في بطون الاودية وعبور ممرات السيول ومن العواصف الرعدية في المرتفعات الغربية والوسطى والسهول الساحلية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.



وحث المركز الصيادين ومرتادي البحر على الاحتياطات اللازمة جراء اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية وخليج عدن.