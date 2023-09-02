السبت, 02-سبتمبر-2023 الساعة: 06:52 م - آخر تحديث: 06:29 م (29: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
شبوة الصابرة تودع بحزن عميق المناضل المجاهد عبدالله طرموم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - أهمية استشعار الجميع مسؤولية تعظيم المناسبة، وضرورة الاقتداء بالنبي الكريم في تحمل المسؤولية، وحل الإشكاليات، ورفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني

إقرار الخطة العامة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف 1445هـ

المؤتمرنت -
إقرار الخطة العامة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف 1445هـ
أقر اجتماع موسع ضم رؤساء مجالس النواب، يحيى علي الراعي، والوزراء، الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، والقضاء الأعلى، القاضي أحمد المتوكل، والشورى، محمد حسين العيدروس، مشروع خطة رئاسة الجمهورية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف 1445هـ، والخطة الحكومية لإحياء المناسبة.

وفي الاجتماع تحدث رئيس مجلس النواب أثناء الاجتماع مشيراً إلى عظمة المناسبة التي ينبغي أن تكون منهجا للعمل على تجسيد مكارم أخلاق النبي الخاتم -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- وعكسها في نطاق العمل المؤسسي، وحل قضايا المواطنين.

ونوه بتاريخ الأجداد في مناصرة رسولهم الكريم، وارتباط الشعب اليمني به على مر العصور قديماً وحديثاً.. موضحاً أن المناسبة بأبعادها الدينية والأخلاقية تمثل أحد العناوين المهمة في مواجهة العدوان، وخططه التدميرية بحق اليمن وأهله.

وبدوره، أكد رئيس الوزراء أهمية المناسبة وضرورة التحضير الجيد لمختلف فعالياتها.. لافتاً إلى البُعد المهم للفعالية التي تعكس التوجّه العام للدولة بكافة قياداتها وتوجهاتها في إحياء ذكرى المولد النبوي، وتحقيق غاياتها وفقاً لتوجيهات قائد الثورة.

وتطرق إلى ما تحمله الفعالية من رسائل واضحة لدول العدوان حول وحدة الجبهة الداخلية، وأيضا للغرب حول تمسك الشعب اليمني وعدم تخليه عن دينه وقيمه وعن رسوله، لا سيما في ظل الهجمة الغربية لحرق وتدنيس القرآن الكريم، والإساءة للرموز والمقدسات الإسلامية.

وفي السياق شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أهمية استشعار الجميع مسؤولية تعظيم المناسبة، وضرورة الاقتداء بالنبي الكريم في تحمل المسؤولية، وحل الإشكاليات، ورفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.

الى ذلك أكد رئيس مجلس الشورى ضرورة الاستفادة من الأعوام السابقة في جوانبها الإيجابية، وتفادي السلبيات؛ لما فيه إبراز أهمية ومكانة هذه المناسبة الدينية العظيمة في قلوب ووجدان أبناء الشعب اليمني الأبي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ميلان يهزم روما في الدوري الإيطالي
رياضة: مانشستر يونايتد يتعاقد مع المغربي أمرابط
عربي ودولي: الاحتلال يقتحم بلدة العوجا
اقتصاد: ارتفاع العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1%
فنون ومنوعات: هل لضوء الشمس فوائد داخل المنزل؟
علوم وتقنية: بمّ ينصح الأطباء لعلاج القلب المكسور؟
عربي ودولي: روسيا: مقتل 5 آلاف جندي أوكراني في أسبوع
رياضة: نتائج قرعة الدوري الأوروبي 2024
فنون ومنوعات: كاظم الساهر ينعي رفيق دربه كريم العراقي
عربي ودولي: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في أريحا
رياضة: رسمياً.. تشيلسي يتعاقد مع كول بالمر
عربي ودولي: إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة وغزة
أخبار: 3 رحلات إضافية من صنعاء إلى عمّان الثلاثاء المقبل
أخبار: استشهاد طفلة في البيضاء وقصف سعودي على صعدة
عربي ودولي: 45 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
اقتصاد: الذهب يستقر عند 1938.92 دولار للأوقية
مجتمع مدني: لهذا السبب لا تستخفوا بقيلولة أطفالكم!
عربي ودولي: باكستان: مقتل 9 عسكريين بهجوم انتحاري
أخبار: أجواء شديدة الحرارة وأمطار على هذه المناطق
رياضة: نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2024
اقتصاد: زيادة دور "غازبروم" في السوق الصينية
فنون ومنوعات: الموت يفجع فنان مصري شهير
عربي ودولي: غرانت شابس وزيراً جديداً للدفاع في بريطانيا
محافظات: إتلاف 6 أطنان من الأجبان بأمانة العاصمة
رياضة: إنتر يتعادل مع ناشفيل بالدوري الأمريكي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023