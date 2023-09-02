المؤتمرنت -

إقرار الخطة العامة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف 1445هـ

أقر اجتماع موسع ضم رؤساء مجالس النواب، يحيى علي الراعي، والوزراء، الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، والقضاء الأعلى، القاضي أحمد المتوكل، والشورى، محمد حسين العيدروس، مشروع خطة رئاسة الجمهورية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف 1445هـ، والخطة الحكومية لإحياء المناسبة.



وفي الاجتماع تحدث رئيس مجلس النواب أثناء الاجتماع مشيراً إلى عظمة المناسبة التي ينبغي أن تكون منهجا للعمل على تجسيد مكارم أخلاق النبي الخاتم -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- وعكسها في نطاق العمل المؤسسي، وحل قضايا المواطنين.



ونوه بتاريخ الأجداد في مناصرة رسولهم الكريم، وارتباط الشعب اليمني به على مر العصور قديماً وحديثاً.. موضحاً أن المناسبة بأبعادها الدينية والأخلاقية تمثل أحد العناوين المهمة في مواجهة العدوان، وخططه التدميرية بحق اليمن وأهله.



وبدوره، أكد رئيس الوزراء أهمية المناسبة وضرورة التحضير الجيد لمختلف فعالياتها.. لافتاً إلى البُعد المهم للفعالية التي تعكس التوجّه العام للدولة بكافة قياداتها وتوجهاتها في إحياء ذكرى المولد النبوي، وتحقيق غاياتها وفقاً لتوجيهات قائد الثورة.



وتطرق إلى ما تحمله الفعالية من رسائل واضحة لدول العدوان حول وحدة الجبهة الداخلية، وأيضا للغرب حول تمسك الشعب اليمني وعدم تخليه عن دينه وقيمه وعن رسوله، لا سيما في ظل الهجمة الغربية لحرق وتدنيس القرآن الكريم، والإساءة للرموز والمقدسات الإسلامية.



وفي السياق شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أهمية استشعار الجميع مسؤولية تعظيم المناسبة، وضرورة الاقتداء بالنبي الكريم في تحمل المسؤولية، وحل الإشكاليات، ورفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.



الى ذلك أكد رئيس مجلس الشورى ضرورة الاستفادة من الأعوام السابقة في جوانبها الإيجابية، وتفادي السلبيات؛ لما فيه إبراز أهمية ومكانة هذه المناسبة الدينية العظيمة في قلوب ووجدان أبناء الشعب اليمني الأبي.