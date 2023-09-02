المؤتمرنت -

سقوط 37 مدنياً بانفجار قنابل عنقودية خلال أغسطس

كشف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، عن سقوط 37 مدنياً، نتيجة انفجار قنابل عنقودية ومخلفات حرب بينهم 12 طفلاً خلال شهر أغسطس 2023م.



وعبر المركز في بيان له اليوم، عن الأسف لاستمرار ايقاف تمويل الأعمال المتعلقة بالألغام للشهر الثاني على التوالي من قبل الأمم المتحدة رغم توفر التمويل لدى صندوق التمويل الإنساني في اليمن.



وأشار المركز إلى أنه ورغم المتابعة والمطالبة المستمرة من المركز التنفيذي، للأمم المتحدة لتوضيح أسباب إيقاف الدعم إلا أن المركز لم يتلق أي رد حتى الآن.



وأكد أن سقوط الضحايا بهذا العدد الكبير جراء القنابل العنقودية ومخلفات الحرب والألغام سينتج عنه اعاقات لشريحة كبيرة من أبناء الشعب اليمني وخاصة الأطفال.