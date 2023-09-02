المؤتمرنت -

"الغذاء العالمي" يؤكد استمرار تقديم مساعداته لليمن

بحث نائب وزير الخارجية حسين العزي اليوم مع المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي، كورين فلايشر، مستوى تنفيذ خطط وبرامج المساعدات الغذائية.



وفي اللقاء حث نائب وزير الخارجية، برنامج الأغذية على زيادة المساعدات الغذائية للمحتاجين والفئات الأكثر احتياجاً الذين يعانون إزاء تداعيات العدوان والحصار الشامل.



من جانبها أشارت المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية إلى أن البرنامج يعاني من عجز في اعتمادات التمويل نتيجة عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها كاملة ما ينعكس سلباً على خططه وأنشطته.



وأكدت أن البرنامج سيستمر في تقديم المساعدات للشعب اليمني للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية.