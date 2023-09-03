المؤتمرنت -

أجواء حارة وأمطار متفاوتة على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الصحراوية الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، غرب صنعاء، المحويت، عمران، حجة وصعدة وسهل تهامة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات البيضاء، لحج، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.



وأشار إلى احتمال أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 38 - 43 درجة مئوية.



في حين قد تكون الأجواء حارة ورطبة في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34- 39 درجة مئوية.



وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح نشطة إلى شديدة حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 20 - 35 عقدة ومعتدلة إلى نشطة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن تتراوح سرعتها بين 8-22 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز : 3.9 ملم، المحويت : 1.9، صرفيت: 0.8 ملم.



وهطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة، مشدداً على عدم عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.



ودعا إلى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية ونصح بالإكثار من شرب السوائل.



كما حذر الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية وخليج عدن.