المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

الوزير غازي يفتتح كلية بن سيرين في صنعاء

افتتح وزير التعليم الفني والتدريب المهني اللواء غازي أحمد علي محسن، اليوم بصنعاء، كلية بن سيرين للعلوم الطبية والتقنية.



وبارك الوزير غازي افتتاح هذه الكلية ومهنئاً بقدوم ذكرى مولد سيد الخلق نبي الأمة وخاتم المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، آملاً أن تكون نقلة نوعية وإضافة جيدة للتعليم الفني والتدريب المهني، مؤكداً تركيز قيادة الوزارة على الجانبين التطبيقي والمهني بما يواكب متطلبات سوق العمل، حتى تحصل مخرجات هذه الكليات على فرص عمل ككوادر مؤهلة سواء محلياً أو اقليميا.



وأشار غازي الى تخصصات وأقسام الكلية بأنها مؤشر يمثل إضافةجيدة في التعليم الفني والتدريب المهني، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة تطبيق تلك البرامج التي وضعتها الكلية حتى تقدم خدمة تعليمية ذات جودة تسهم في رفد سوق العمل بكوادر مؤهلة، مشيداً بال 200 منحة المجانية التي أعلنتها الكلية للأيتام.



من جانبه استعرض رئيس مجلس إدارة كلية بن سيرين للعلوم الطبية والتقنية الدكتور علي مظفر الخدمات التي ستقدمها الكلية بمختلف اقسام تخصصاتها الطبية والتقنية والإدارية، حيث أبدى تطلعه بأن يكون افتتاح الكلية بداية للمرحلة جديدة ومميزة في مسيرة التعليم الفني والتدريب المهني، بحيث يكون مرتبطاً بالواقع المهني وسوق العمل والتطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيراً الى أن الكلية ركزت في أساسياتها على تنمية رأس مال فكري مؤهل يشار إليه بالبنان.