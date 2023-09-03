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المؤتمر نت - بن حبتور يتفقد سير العمل بمشاريع خدمية بصنعاء

بن حبتور يتفقد سير العمل بمشاريع خدمية بصنعاء

المؤتمرنت -
بن حبتور يتفقد سير العمل بمشاريع خدمية بصنعاء
تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، ومعه نائبه لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، اليوم سير العمل الجاري في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة غرب حي النهضة بأمانة العاصمة.

واستمع رئيس الوزراء ونائبه ومعهما وزير الإدارة المحلية علي القيسي وأمين العاصمة حمود عباد ومدير مكتب رئيس الوزراء طه السفياني، من وكيل الأمانة لقطاع المشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، إلى شرح عن المشروع الذي يشمل تنفيذ خطوط الصرف الصحي لسكان المنطقة بطول ثلاثة آلاف كيلو متر، إضافة إلى التوصيل للمنازل بطول خمسمائة متر .

و ذكر أن عدد المستفيدين من المشروع 15 ألف نسمة وتبلغ تكلفته 229 ألف دولار وينفذه مشروع الأشغال العامة بالتزامن مع تنفيذ إمدادات المياة لسكان حي النهضة في سياق المبادرات المجتمعية، مبيناً أن المواطنين يتحملون 25 بالمائة من قيمة المشروع و 75% تتحملها أمانة العاصمة.

وثمن رئيس الوزراء الجهود المبذولة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي وأثره الإيجابي على الجانبين البيئي والصحي، وخاصة في ظل شحة الامكانيات وعدم وجود الموازنات اللازمة لتنفيذ مثل هذا النوع من المشاريع.

ونوه إلى تزامن تنفيذ المشروع مع الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف والذي ينبغي أن يتزامن دوما مع تقديم مشاريع خدمية للمواطنين لتحقيق البعد الإنساني للمناسبة .

واطلع رئيس الوزراء ومعه الدكتور مقبولي والوزير القيسي وأمين العاصمة على سير العمل في تنفيذ مشروع قناة تصريف مياه الأمطار شرق جامعة صنعاء. وأوضح المهندس الحوثي أن المشروع يشتمل على ربط قناة التصريف الممتدة من شمال تقاطع شارعي الزبيري والدائري وحتى الجامعة الجديدة بسائلة سواد حنش وصولاً إلى سائلة صنعاء الكبرى .

وأشار إلى أن المشروع الذي تبلغ تكلفة مرحلتيه الأولى والثانية 400 ألف دولار يهدف إلى حماية السكان من أضرار السيول وخدمة الجانب البيئي.



رافق رئيس الوزراء في الزيارة وكيل الأمانة مالك عاصم ومدير عام الصيانة عبدالسلام مهاوش .








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