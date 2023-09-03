المؤتمرنت -

شركة الغاز بصنعاء تطلق تحذير عاجل للمواطنين

دعت الشركة اليمنية للغاز المواطنين الساكنين بجوار موقع حادث انفجار مقطورة الغاز في حوش شركة يمن غاز بالقرب من جولة آية بأمانة العاصمة، إلى الابتعاد عن المنطقة المحيطة بمكان الحريق حتى يتم السيطرة عليه حفاظا على سلامتهم.



وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها، أنها قامت بالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لإخماد الحريق.



وطمأنت الشركة المواطنين بأنه لديها كميات كافية من الغاز المنزلي لتغطية احتياجاتهم من هذا المادة، وأن هذا الحادث لا يؤثر على الجانب التمويني للغاز في أمانة العاصمة.