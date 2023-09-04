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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً حاراً إلى شديد الحرارة في المناطق الساحلية والصحراوية، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

طقس اليوم: حرارة شديدة وأمطار متفاوتة

المؤتمرنت -
طقس اليوم: حرارة شديدة وأمطار متفاوتة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً حاراً إلى شديد الحرارة في المناطق الساحلية والصحراوية، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه يتوقع طقساً حاراً إلى شديد الحرارة جافاً نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37-45 درجة مئوية.

بينما قد يكون الطقس حاراً رطباً في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 33-40 درجة مئوية.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال لحج، تعز، الضالع، إب، ريمة، ذمار، المحويت، حجة وغرب كل من صنعاء وعمران وصعدة، وقد تمتد غرباً إلى أجزاء من سهل تهامة وشرقاً إلى البيضاء ومرتفعات أبين وشبوة.

وحسب المركز قد تهب رياح نشطة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية تتراوح سرعتها بين 12-45 عقدة، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي تعز-المطار : 35.5 ملم، الحوبان : 28.2، الكدن: 19.4، إب : 7.4، حجة : 1، صرفيت: 0.2ملم، وهطلت أمطار على بعض مناطق من المرتفعات الغربية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد أو عبور ممرات السيول ومن العواصف الرعدية وانخفاض الرؤية الأفقية أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونصح بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى، وبشرب كميات كافية من المياه والمرطبات.

ودعا المركز إلى أخذ الاحتياطات اللازمة جراء ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية.








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