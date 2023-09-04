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المؤتمر نت - أعلن صندوق دعم المعلم والتعليم بدء عملية صرف بدل انتقال المعلمين والمعلمات الثابتين والمتطوعين لشهر صفر

صنعاء تعلن بدء صرف بدل انتقال المعلمين والمعلمات

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
صنعاء تعلن بدء صرف بدل انتقال المعلمين والمعلمات
أعلن صندوق دعم المعلم والتعليم بدء عملية صرف بدل انتقال المعلمين والمعلمات الثابتين والمتطوعين لشهر صفر 1445هـ ابتداء من اليوم الاثنين.

وأوضح المدير التنفيذي للصندوق حسين عامر جبل في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بصنعاء عن بدء عملية صرف بدل الانتقال لعدد 159 ألفا و 410 معلما ومعلمة في مدارس أمانة العاصمة، ومحافظات صنعاء وإب والحديدة وذمار وصعدة وعمران وحجة والمحويت والبيضاء وريمة بالإضافة إلى المديريات المحررة من محافظة مأرب، وبتكلفة 5 مليار و106 مليون و180 ألف ريال، بواقع 30 ألف ريال للشهر الواحد ابتداء من شهر صفر الحالي.

وقال إن هناك جهود تبذل وترتيبات لصرف بدل انتقال شهر صفر الجاري للحالات المضافة لشهري محرم و صفر والبالغ عددها 10 آلاف و 796 معلما ومعلمة الذين لم يشملهم الصرف السابق، وذلك بعد المراجعة والتدقيق وبمبلغ إجمالي 647 مليونا و 760 الف ريال أي بواقع 60 الف ريال بدل انتقال لشهرين، منوهاً الى أن الصندوق ينتظر موافاته بالبيانات المطلوبة لمعلمي ومعلمات مدارس المديريات المحررة من محافظتي تعز والظالع كونها على خط تماس الأحداث الجارية من إجل إضافتهم الى آلية الصرف، آملاً من مكاتب التربية في تلك المديريات سرعة اعداد البيانات المطلوبة.

وتطرق جبل الى عدد من العوائق في عملية الصرف، منها عدم امتلاك بعض المستفيدين لبطائق شخصية، ووصول بعض القسائم غير مكتملة وتغيير ارقام هواتف بعض المستفيدين، ما يحدث اشكاليات عند تحويل المبالغ، آملاً من المستفيدين سرعة معالجة هذه الاشكاليات سواء البطائق الشخصية أو ارقام الهواتف.








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