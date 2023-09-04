الثلاثاء, 05-سبتمبر-2023 الساعة: 12:16 ص - آخر تحديث: 11:35 م (35: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
شبوة الصابرة تودع بحزن عميق المناضل المجاهد عبدالله طرموم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - تعز.. اعتداء وحشي على مواطن مربوط في شجرة

تعز.. اعتداء وحشي على مواطن مربوط في شجرة

المؤتمرنت -
تعز.. اعتداء وحشي على مواطن مربوط في شجرة
أدان مكتب حقوق الإنسان بمحافظة تعز، جرائم الاختطاف والتصفية التي يقوم بها مرتزقة العدوان بحق المواطنين في مدينة تعز، وآخرها ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختطاف وتعذيب المواطن عبدالباقي محمد إبراهيم.

وأوضح المكتب في بيان، أن العصابات المسلحة التابعة للمرتزقة في مديرية المسراخ بمدينة تعز قامت باختطاف المواطن عبدالباقي محمد، وربطه بشجرة والاعتداء عليه بالضرب المبرح بطريقة وحشية تتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق وتمثل انتهاكا للكرامة الإنسانية.

وأكد أن هذه الجريمة تأتي في سياق الجرائم المتكررة للمرتزقة بحق المدنيين وتكشف حالة الإجرام والانفلات الأمني في المناطق الخاضعة لمرتزقة العدوان.

ودعا وسائل الاعلام والمنظمات الدولية والمحلية إلى رصد وتوثيق هذه الجريمة والعمل على متابعة مصير المختطف واطلاق سراحه وملاحقة مرتكبي هذه الجريمة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: فائدةٌ مُذهلة للانترنت
عربي ودولي: بوتين: مستعدون لاستئناف صفقة الحبوب
رياضة: برشلونة يتخطى عقبة أوساسونا بصعوبة
رياضة: ثنائية مبابي تقود باريس لاكتساح ليون
اقتصاد: تعاملات حذرة تخفض الدولار
عربي ودولي: مواجهات مع الاحتلال غربي رام الله
محافظات: ذمار: تسعيرة جديدة لتعبئة مياه الشرب
علوم وتقنية: 10 أطعمة لتعزيز الصحة ومكافحة الأمراض
علوم وتقنية: الضحك يخفّف أعراض أمراض القلب
أخبار: شركة الغاز بصنعاء تطلق تحذير عاجل للمواطنين
رياضة: أرسنال يُسقط يونايتد بثلاثية وليفربول يتألق
عربي ودولي: تعديل وزاري محدود على الحكومة الكويتية
فنون ومنوعات: لماذا يُعتبر كتم العطس خطيرًا؟
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أخبار: 61 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
محافظات: 484 عملية بمخيم العيون المجاني في باجل
أخبار: بن حبتور يتفقد سير العمل بمشاريع خدمية بصنعاء
أخبار: الوزير غازي يفتتح كلية بن سيرين في صنعاء
أخبار: دراسة تؤكد قدرة 22 شخصا على استعمار المريخ
أخبار: دواء فموي قادر على علاج أمراض القلب
عربي ودولي: موسكو: إلغاء وتأخير نحو 23 رحلة جوية
أخبار: أجواء حارة وأمطار متفاوتة على هذه المناطق
علوم وتقنية: أعراض للسكتة القلبية قبل يوم من حدوثها
رياضة: برايتون يتخطى نيوكاسل وتشيلسي يسقط
أخبار: الغذاء العالمي يؤكد استمرار تقديم مساعداته لليمن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023