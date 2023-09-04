المؤتمرنت -

تعز.. اعتداء وحشي على مواطن مربوط في شجرة

أدان مكتب حقوق الإنسان بمحافظة تعز، جرائم الاختطاف والتصفية التي يقوم بها مرتزقة العدوان بحق المواطنين في مدينة تعز، وآخرها ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختطاف وتعذيب المواطن عبدالباقي محمد إبراهيم.



وأوضح المكتب في بيان، أن العصابات المسلحة التابعة للمرتزقة في مديرية المسراخ بمدينة تعز قامت باختطاف المواطن عبدالباقي محمد، وربطه بشجرة والاعتداء عليه بالضرب المبرح بطريقة وحشية تتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق وتمثل انتهاكا للكرامة الإنسانية.



وأكد أن هذه الجريمة تأتي في سياق الجرائم المتكررة للمرتزقة بحق المدنيين وتكشف حالة الإجرام والانفلات الأمني في المناطق الخاضعة لمرتزقة العدوان.



ودعا وسائل الاعلام والمنظمات الدولية والمحلية إلى رصد وتوثيق هذه الجريمة والعمل على متابعة مصير المختطف واطلاق سراحه وملاحقة مرتكبي هذه الجريمة.