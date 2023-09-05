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المؤتمر نت - اكد مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس عدم وجود أي حساب له على موقع التواصل الاجتماعي (اكس - تويتر سابقا )

مكتب رئيس المؤتمر ينفي وجود حساب له على منصة (اكس-تويترسابقا)

المؤتمرنت -
مكتب رئيس المؤتمر ينفي وجود حساب له على منصة (اكس-تويترسابقا)
اكد مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس عدم وجود أي حساب له على موقع التواصل الاجتماعي (اكس - تويتر سابقا )

وأوضح مكتب رئيس المؤتمر إلى أنه سبق ونفى وجود أي حساب لرئيس المؤتمر على هذه المنصة (اكس - تويتر سابقا ) وان الحسابات التي تظهر له فيها مزورة وتنتحل اسمه وصفته ,ولا علاقة له بها ولا بما ينشر فيها .

ودعا مكتب رئيس المؤتمر وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين إلى عدم التعامل مع هذه الحسابات المزورة وما ينشر فيها وكذا الابلاغ عنها .








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