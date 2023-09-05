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مكتب رئيس المؤتمر ينفي وجود حساب له على منصة (اكس-تويترسابقا)

اكد مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس عدم وجود أي حساب له على موقع التواصل الاجتماعي (اكس - تويتر سابقا )



وأوضح مكتب رئيس المؤتمر إلى أنه سبق ونفى وجود أي حساب لرئيس المؤتمر على هذه المنصة (اكس - تويتر سابقا ) وان الحسابات التي تظهر له فيها مزورة وتنتحل اسمه وصفته ,ولا علاقة له بها ولا بما ينشر فيها .



ودعا مكتب رئيس المؤتمر وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين إلى عدم التعامل مع هذه الحسابات المزورة وما ينشر فيها وكذا الابلاغ عنها .