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غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
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المؤتمر نت - أعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني النتيجة العامة والأوائل للاختبارات النهائية لمستوى الدبلوم التقني والثانوية المهنية ودبلوم التدريب المهني للعام التعليمي 1444هجرية -2023/2022م

وزارة التعليم الفني تعلن النتيجة العامة وأوائل الجمهورية

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
وزارة التعليم الفني تعلن النتيجة العامة وأوائل الجمهورية
أعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني النتيجة العامة والأوائل للاختبارات النهائية لمستوى الدبلوم التقني والثانوية المهنية ودبلوم التدريب المهني للعام التعليمي 1444هجرية -2023/2022م.

وأوضح وزير التعليم الفني والتدريب المهني اللواء غازي أحمد علي محسن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بصنعاء، أن نسبة النجاح واقعية عطفاً على الاقبال والظروف التي تمر بها الوزارة والمؤسسات والمرافق التابعة لها، حيث تقدم لاختبارات مستوى الدبلوم التقني والثانوية المهنية ودبلوم التدريب المهني 3289 طالب وطالبة، نجح 2384 وأكمل 580 ورسب 325، بنسبة نجاح 76.5% في الدبلوم التقني و66% في الثانوية المهنية و52.9% في دبلوم التدريب المهني.

وتطرق الوزير غازي الى عدد من المعوقات التي تقف أمام التعليم الفني والتدريب المهني، والتي تتسبب في ضعف إقبال الطلاب على هذا القطاع من التعليم، منها ضعف الامكانيات لتحديث المناهج والنفقات التشغيلية وعدم توفر المواد الخام وتجهيزات حديثة على اعتبار التجهيزات الحالية قديمة لا تواكب تطورات التعليم الفني والتدريب المهني، بالإضافة الى عدم توفر ميزانية لمستحقات كادر التعليم.

ووجه غازي بتشكيل فريق من الوكلاء المساعدين ومستشار الوزارة ومديرا الاختبارات والمناهج لإعداد تقرير شامل خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين، عن سبب تدني مستوى الاقبال على التعليم الفني والتدريب المهني، على أن يكون التقرير واقعياً غير مبالغ فيه مراعاه للظروف التي تمر بها البلاد، بحيث يتضمن كافة المشاكل ووضع مقترحات الحلول، ليتم رفعه للقيادة العليا للدولة وإطلاعها على هذه الاوضاع، آملاً إيجاد الحلول المناسبة وأن يكون هناك اهتمام لهذا القطاع التعليمي الهام، كونه يغطي مساحة واسعة من احتياجات سوق العمل.








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