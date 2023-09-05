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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة الى الدكتور

الأمين العام يواسي آل العجل

المؤتمرنت -
الأمين العام يواسي آل العجل
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة الى الدكتور /احمد محمد العجل، عضو اللجنة الدائمة، رئيس فرع المؤتمر بكلية الاعلام جامعة صنعاء، وافراد اسرته، وذلك بوفاة المغفور له- باذن الله تعالى- اخيه / احمد صغير محمد عبدالله العجل، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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