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أخبار
المؤتمر نت - قامت فاطمة الخطري - الأمين العام المساعد لقطاع المرأه بالمؤتمر الشعبي العام، بزيارة الأستاذة هدى أبلان عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، إلى المستشفى بعد إجرائها عملية جراحية كُللت بالنجاح

الخطري تطمئن على صحة أبلان بعد إجرائها عملية جراحية

المؤتمرنت -
الخطري تطمئن على صحة أبلان بعد إجرائها عملية جراحية
قامت فاطمة الخطري - الأمين العام المساعد لقطاع المرأه بالمؤتمر الشعبي العام، بزيارة الأستاذة هدى أبلان عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، إلى المستشفى بعد إجرائها عملية جراحية كُللت بالنجاح.

وخلال الزيارة نقلت الخطري لأبلان تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، وتمنياته لها بالشفاء العاجل والعودة لممارسة مهامها الوطنية والتنظيمية.

من جانبها عبرت الأستاذة هدى أبلان عضو اللجنة العامة عن شكرها وتقديرها لرئيس المؤتمر وقيادات المؤتمر على اهتمامهم ومتابعتهم لصحتها، مؤكدةً أن ذلك ليس بغريب على رئيس وقيادات المؤتمر.

رافق الأمين العام المساعد للمؤتمر في الزيارة تهاني الأشموري - رئيسة دائرة المرأه للشؤون التنظيمية والفروع بالأمانة العامة، وزعفران المهنا - رئيسة دائره النشاط النسوي، وفاهم الفضلي سكرتير الهيئة الوزارية للمؤتمر.








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