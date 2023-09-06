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المؤتمر نت - عقد المجلس السياسي الأعلى اجتماع اليوم، برئاسة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس، للوقوف أمام آخر المستجدات على الساحة الداخلية والخارجية

السياسي الأعلى يؤكد على تماسك الجبهة الداخلية والدفاع عن الوطن

المؤتمرنت -
السياسي الأعلى يؤكد على تماسك الجبهة الداخلية والدفاع عن الوطن
عقد المجلس السياسي الأعلى اجتماع اليوم، برئاسة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس، للوقوف أمام آخر المستجدات على الساحة الداخلية والخارجية.

وبشأن ما أثير في الإعلام مؤخرا، أكد الاجتماع أن المجلس السياسي في معركة كبرى مع تحالف العدوان الأمريكي السعودي لانتزاع حقوق الشعب اليمني وسيادته واستقلاله وتماسك جبهته الداخلية، وأن موقف الجميع هو الوطن والدفاع عنه.

كما أكد المجلس أن كل تناول إعلامي خارج هذا الإطار إنما يكرس الصورة التي يبحث عنها العدو، المتمثلة في التمزيق والشتات للوطن، وهو ما يعمل عليه الطابور الخامس المتربص الذي يستغل التحريض في إطار خدمة أجندة العدوان، ولكن من البعيد عليه الوصول إلى شق الصف أو التأثير في اللحمة الوطنية التي وقفت في صنعاء في مواجهة العدوان ومؤامراته منذ تسع سنوات.

إلى ذلك استمع الاجتماع إلى إحاطة فخامة الرئيس حول الجهود المبذولة في موضوع المفاوضات.

وأدان الاجتماع التواجد الأمريكي في حضرموت ونزول المارينز الأمريكي إلى المدارس في سيئون .. مؤكدا أن كل شبر من الوطن سيتم تطهيره من دنس الغزاة والاحتلال.

وعبر المجلس عن إدانته للجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيات المرتزقة في أحد المناطق المحتلة في صبر الموادم بتعز، بحق أحد المواطنين وتعذيبه وسحله، مؤكدا أن من ارتكبوا هذه الجريمة سينالون عقابهم الرادع أينما كانوا.








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