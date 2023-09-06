المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

النعيمي يفتتح المنتدى الغذائي الزراعي الصناعي

افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء المنتدى الغذائي الزراعي الصناعي (بين التحديات والفرص لتحقيق الأمن الغذائي)، والذي يناقش على مدى يومين 16 ورقة عمل، وكذا المعرض المصاحب الذي يضم عدد من الأجنحة للمنتجات الغذائية للأسر المنتجة.



ووجه النعيمي وزير الزراعة والري ونائب وزير الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وعن المشاركين في المعرض المصاحب للمنتدى، تشكيل لجنة مشتركة لتطوير آلية تسويق المنتجات الصناعية للأسر المنتجة، لتكون هذه الخطوة تتويج لإرادة وعزيمة الأسر المنتجة من أجل تشجيعها وتسهيل تسويق منتجاتها.



وقال النعيمي إنه من المهم جداً تحويل هذه الفعاليات والمنتديات والخطابات الى خطط عمل واقعية، متمنياً أن تحقق آمال وطموح كل منتج يمني وتحديداً الأسر المنتجة.



من جهته أوضح مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الدكتور طه أحمد المحبشي أن المنتدى يهدف الى تسليط الأضواء على أهمية قطاع الصناعات الغذائية في إطار الاهداف الاقتصادية العليا للدولة اليمنية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والزراعية، وتحسين معدلات النمو الاقتصادي الكلي وتحقيق تنمية مستدامة.



وأشار المحبشي الى أن المنتدى يسعى الى تعزيز أوجه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لمناقشة موضوع الأمن الغذائي للمواطن اليمني والذي يعتبر واحداً من أهم القضايا التي تهم كل الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني وأفراد المجتمع ككل، والتي تتلخص بأربعة مبادئ (الوفرة - الديمومة - السهولة - السلامة) آملاً أن تسهم محاور المنتدى من خلال أوراق العمل في بلورة رؤى مشتركة للحكومة والقطاع الخاص حول الصناعات الغذائية وتعزيز دورها في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في اليمن.



من جانب آخر طالب رئيس جمعية نحالي المنيرة يوسف القديمي أحد المشاركين في المعرض المصاحب للمنتدى، طالب الجهات المختصة والمعنية تعزيز الجهود والاجراءات لحماية العسل اليمني والنحالين ومنتجي العسل من بعض العوامل التي تعيق انتاجه وتسويقه وتصديره، منها احتطاب الاشجار التي تتغذى منها النحل والمبيدات التي تفتك بالنحل وكذا استيراد العسل الخارجي، مشيداً بالجهود التي بذلت بهذا الجانب إلا أن هذا القطاع يحتاج الى تعزيزها حتى يحضى العسل اليمني بمكانته الكبيرة كأفضل منتج على مستوى العالم.