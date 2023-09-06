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لبوزة يعزي بوفاة الشيخ فرحان العثربي ويشيد بمناقبه

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ فرحان صالح العثربي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وأشاد الدكتور لبوزة في برقية العزاء التي بعثها إلى الحاج حسين صالح العثربي، ونجل الفقيد الشيخ محمد فرحان العثربي وإخوانه، بمناقب الراحل ودوره النضالي في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة اليمنية، وكذا مواقفه الوطنية والقبلية المشرفة، وجهوده الكبيرة في حل مشاكل المواطنين وأصلاح ذات البين وتعزيز أواصر الإخاء والتسامح بين أبناء منطقته.



وأشار لبوزة إلى أن الفقيد الشيخ فرحان العثربي كان شخصية مؤتمرية بارزة ساهمت بفعالية في تأسيس المؤتمر بمديرية كحلان عفار، وشارك في الاستفتاء على الميثاق الوطني بمختلف مراحل العمل التنظيمي، مؤكداً أن رحيله خسارة كبيرة على الوطن في زمن ندر فيه رجال العقل والعدل.



وعبر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لأسرة الفقيد وكافة آل العثربي بمديرية كحلان عفار محافظة حجة في هذا المصاب.. مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون “..