المؤتمرنت -

توقعات الأرصاد الجوية خلال 24 ساعة مقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات شبوة، أبين، البيضاء، لحج، عدن، تعز، الضالع، إب، ريمة، المحويت، حجه عمران، وسهل تهامة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، ذمار، صنعاء وصعدة.



وأشار إلى أن الأجواء ستكون حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 44 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية وتتراوح درجات الحرارة ا بين 33- 41 درجة مئوية.



وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى قوية حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 15 ـ 30 عقدة، ورياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 10- 21 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ تعز: 41.1 ملم، الكدن: 18.5، حجة: 18، عتق: 3.7، صنعاء : 3، السدة : 1.5، صرفيت : 0.3، المحويت : 0.2، الحديدة: 0.1 ملم.



كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وسهل تهامة كانت خارج نطاق محطات الرصد.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية واستخدام الهواتف النقالة، والتدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار.



ونصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.



كما حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب..