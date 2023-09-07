المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

اختتام فعاليات المنتدى الغذائي الزراعي الصناعي.. التوصيات

اختتمت اليوم بصنعاء فعاليات المنتدى الغذائي الزراعي الصناعي (بين التحديات والفرص لتحقيق الأمن الغذائي) والذي ناقش على مدى يومين 16 ورقة عمل.



وعبر مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الدكتور طه أحمد المحبشي عن شكره البالغ لكل من عمل وساهم في إقامة المنتدى وإنجاحه وإخراجه بالشكل الذي المأمول منه.



وأشار المحبشي الى أن المنتدى حقق نجاح كبير وخرج بتوصيات عملية، منها تأسيس لجنة من وزارتى الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية لتوطين وإحلال عدد من الصناعات المحلية بدلا عن الاستيراد وكذلك البحث عن اليه لتسويق منتجات المشاريع الصغيرة، آملاً أن يتم تنفيذ هذه التوصيات لما فيه مصلحة الصناعات اليمنية للوصول الى تحقيق الأمن الغذائي الذي يطمح إليه الجميع، ومصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام، متمنياً تكاتف الجميع من أجل تحقيق ذلك.



نص توصيات المنتدى الغذائي الزراعي الصناعي بين الفرص لتحقيق الأمن الغذائي:



1_ تشكيل لجنة مشتركة من الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة تتولى البحث في آليات توطين الصناعات الغذائية وإحلالها بدلاً عن المستورد.



2_ تعزيز التنافسية العالمية لشركات الأغذية اليمنية من خلال الدعم الحكومي للابتكار والبحث والتطوير في المنتجات الغذائية اليمنية.



3_ صياغة برنامح وطني يقوم على أساس إحلال المنتجات الوطنية الصناعية بدلاً عن المنتجات المستوردة المشابهة.



4_ تشجيع عمليات البحث والتطوير والابتكار للسلع والمنتجات الغذائية والعمل مع الحهات الحكومية لإنشاء آلية لدعم الصناعات المحلية.



5_ تعزيز مشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية ذات العلاقة بالصناعات الغذائية وتطويرها.



6_ رفع مستوى الوعي حول حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال وضع آلية وطنية موحدة لإنقاذ حقوق الملكية الفكرية ومحاربة المنتجات المقلدة والمزورة وذلك بالشراكة الفعالة بين المؤسسات الحكومية والخاصة.



7_ تبني المؤشرات الجغرافية اليمنية الخاصة بالمنتجات الزراعية اليمنية وعلى رأسها البن والعسل وبعض الفواكه اليمنية المميزة.



8_ تبني حقوق الامتياز للسلع والمنتجات اليمنية وبما يحافظ على الحق الفكري لكل سلعة أو منتج يمني عالمياً.



9_ تكثيف الجهود بالدور الرقابي للمواصفات والمقاييس للصناعات الغذائية اليمنية لحماية المستهلك.



10_ التزام وسائل الاعلام بقانون حماية المستهلك فيما يعلق بالإعلانات التجارية وتحديد جهة رسمية للرقابة عليها.



11_ تبني المؤسسات والهيئات العاملة قي القطاعين الغذائي والصناعي اجراءات السلامة والانذار المبكر.